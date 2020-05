Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful, le anticipazioni in arrivo dalle puntate già andate in onda negli Usa dicono che Thomas riuscirà non solo a separare Hope da Liam, ma anche a sposare la Logan che diventerà quindi la mamma di Douglas. Proprio grazie alla tenerezza che prova per il bambino rimasto orfano di madre, Hope accetterà di diventare la moglie di Thomas, mettendo però in chiaro che tra di loro non sarà un vero e proprio matrimonio.

Il piano di Thomas va a buon fine, Liam e Hope si separano nelle prossime puntate di Beautiful

I telespettatori di Beautiful già sono a conoscenza del subdolo piano di Thomas che, ossessionato da Hope, farà di tutto per averla tutta per sé.

Il Forrester riuscirà, in primis, a separarla da Liam il quale, dopo la rottura del matrimonio, si trasferirà di nuovo sulla casa sulla scogliera con Steffy e le bambine. Thomas intanto, verrà anche a conoscenza dello scambio di culle, ma deciderà di mantenere il segreto sulla piccola Beth per non rischiare di perdere Hope.

Accecato dall'ossessione che prova per la Logan, il Forrester si macchierà di un atroce delitto. Provocherà infatti l'incidente stradale in cui perderà la vita Emma. Si scoprirà che la stagista, nipote di Justin, verrà a conoscenza del fatto che Beth è in realtà Phoebe e verrà fermata da Thomas poco prima che la ragazza raggiunga la casa di Hope per raccontarle la verità.

Anticipazioni Beautiful: Hope accetta di sposare Thomas solo per il bene di Douglas

Credendo di aver messo al sicuro il grande segreto legato alla piccola Beth, Thomas cercherà di studiare una strategia per convincere Hope a sposarlo. Sarà per tale motivo che sfrutterà la tenerezza che la Logan prova per Douglas, per raggiungere il suo scopo.

Dalle anticipazioni provenienti dagli Usa si verrà a sapere che proprio Douglas chiederà a Hope se vuole diventare la sua mamma. Di fronte all'insistenza del bambino, la figlia di Brooke non riuscirà a dire di no e quindi andrà da Thomas accettando di sposarlo. La Logan metterà subito in chiaro che il matrimonio sarà solo per il bene di Douglas e che tra loro non vi sarà nessun rapporto di intimità.

Beautiful, trame Usa: Liam e Steffy contrari al matrimonio tra Hope e Thomas

Thomas accetterà le condizioni imposte da Hope, certo che con il tempo, la ragazza cambierà idea e si innamorerà di lui. Non sfuggirà al Forrester che la sua promessa sposa sia ancora attratta da Liam e, per eliminare una volta per tutte il suo 'rivale' in amore, arriverà a drogarlo per fargli passare una notte con Steffy, verto che Hope, una volta scoperto il fatto, non si sentirà più legata all'ex marito.

Liam intanto, dopo aver saputo della decisione di Hope di sposare Thomas ci rimarrà malissimo, in quanto ancora innamorato di lei. Steffy invece, cercherà di far ragionare il fratello e farlo desistere dallo sposare la Logan, ma Thomas non vorrà sentire ragioni.