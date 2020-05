Le trame si complicano nelle puntate americane di Beautiful: le anticipazioni raccontano che Thomas non si arrenderà all'idea di aver perso Hope e la famiglia che credeva aver costruito. Il castello di bugie crollerà inesorabilmente dopo la scoperta dello scambio di culle e della reale identità di Phoebe, alias Beth.

Il giovane Forrester darà buona parte della colpa a Douglas che, innocentemente, si è lasciato scappare una frase sibillina sull'esistenza di Beth. Proprio le sue parole, ascoltate di nascosto da Liam, permetteranno di arrivare all'assurda verità.

Brooke ed Hope chiederanno la custodia di Douglas, certe che non sia al sicuro con Thomas.

A quel punto, la situazione diventerà molto pericolosa e una nuova pedina farà vacillare nuovamente i precari equilibri: che ruolo avrà Zoe? Di seguito, tutti i dettagli.

Beautiful, le trame delle nuove puntate su Canale 5

Nei prossimi episodi della soap opera, Thomas capirà di dover agire in fretta se non vuole perdere anche Douglas, oltre ad Hope. Eppure, l'idea di dover rinunciare alla giovane Logan sarà ancora più difficile da digerire rispetto a quella di vedersi portare via il figlio.

Dal canto suo, Zoe Buckingham capirà di non aver più nulla da perdere. Le anticipazioni di Beautiful rendono noto che Thomas si avvicinerà a lei offrendole la possibilità di tornare alla Forrester Creations, l'azienda dei suoi sogni dalla quale è stata cacciata dopo che Brooke ed Hope hanno scoperto che era a conoscenza del segreto su Beth.

Hope ossessionata dall'idea di avere Douglas

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope sarà completamente ossessionata dall'idea di allontanare Douglas da Thomas. La questione finirà in Tribunale ma il Forrester Jr si rifiuterà categoricamente di firmare i documenti per la custodia di suo figlio alla ex moglie e Liam.

A quel punto, Hope non farà altro che tormentare Thomas, spingendolo a separarsi da Douglas. La Logan, per arrivare al suo scopo, fingerà di provare ancora sentimenti per lui, così da spingerlo ad accontentare la sua richiesta. Thomas vacillerà, visto che il suo amore per Hope sarà più forte che mai.

Thomas non cade nella rete della ex moglie nelle prossime puntate di Beautiful

Il giovane Forrester capirà che Hope sta solo giocando con lui per arrivare a Douglas e così non cadrà in tentazione. Nello stesso tempo però, proverà a fare una contromossa servendosi di Zoe.

La Buckingam, che invece sarà davvero attratta da Thomas, gli starà accanto per consolarlo e dimostrargli che può contare su di lei. I due finiranno per baciarsi e la modella crederà di aver trovato un nuovo amore.

Stando alle anticipazioni di Beautiful però, le reali intenzioni di Thomas saranno altre. Il Forrester Jr. infatti si servirà di Zoe per far ingelosire Hope.