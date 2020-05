È quasi un mese ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano "ignorarsi" sui social network. Da quando il presentatore è volato a Napoli per preparare la nuova edizione di "Made in Sud", si sono ridotte a zero le dediche e i "like" alla moglie. Il settimanale "Nuovo Tv", intanto, riporta un Gossip nettamente in contrasto con quello sulla presunta crisi in corso con il marito: pare che l'argentina nasconda un dolce segreto e che presto potrebbe dare alla luce il suo secondo figlio.

Stefano a Napoli per lavoro: cala il gelo con Belen Rodriguez su IG

Stefano De Martino si trova nella sua Napoli da qualche settimana per le prove della nuova edizione di "Made in Sud".

Per lavoro, dunque, il ragazzo ha lasciato Belen Rodriguez e il figlio Santiago a Milano ed ha iniziato un periodo cautelativo di quarantena nella sua terra d'origine.

Sebbene a separarli siano ragioni professionali, i due chiacchierati coniugi sono ugualmente finiti al centro del gossip per un insolito gelo che pare essere sceso tra loro anche sui social network. I fan che erano abituati a vedere un continuo scambio di dediche romantiche e "mi piace" alle foto su Instagram, non hanno potuto non accorgersi che è da un po' di tempo che queste attenzioni mancano, sia da parte della showgirl che da quella del conduttore Rai.

Risalgono a quasi un mese fa, infatti, gli ultimi "like" che i due si sono messi ai rispettivi post, mentre sembra siano del tutto sparite le dolci frasi che, soprattutto la soubrette, scriveva sul web per ribadire il suo grande amore per Stefano.

Nuovi rumors sulla seconda dolce attesa di Belen Rodriguez

Nettamente in contrasto col gossip sul gelo che sarebbe calato tra Belen e Stefano, è quello che riporta l'ultimo numero di "Nuovo Tv" sempre sulla coppia. Una giornalista, infatti, sostiene che siano sempre più insistenti le voci su una possibile gravidanza della showgirl argentina che, come titola la rivista scandalistica, nasconderebbe un "dolce segreto".

I rumors sul presunto arrivo in casa "DeMartinez" di un secondo bambino, però, c'è da dire che si rincorrono da più di un anno ma, fino ad oggi, tutte le indiscrezioni si sono rivelate infondate perché il piccolo Santiago è ancora figlio unico.

De Martino torna in Tv a giugno, Belen Rodriguez resta a casa

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sui contrastati gossip che stanno circolando in questi giorni su Belen Rodriguez (possibile crisi con il marito e presunta gravidanza), c'è da dire che gran parte dell'attenzione dei media di questo periodo è soprattutto per la sua dolce metà. Manca poco, infatti, al ritorno in televisione di Stefano De Martino: la nuova edizione di "Made in Sud" dovrebbe tornare in onda in diretta su Rai 2 a partire dal 2 giugno prossimo, ovviamente senza pubblico in studio e rispettando le regole di distanziamento sociale attualmente in vigore in tutta Italia.

Il presentatore, che torna al timone dello show comico dopo il successo dell'anno scorso, sarà affiancato di nuovo da Fatima Trotta, Biagio Izzo e tutto il cast che ha contribuito all'exploit del 2019.

Proprio per fare le prove delle puntate del format che dovrebbe debuttare tra meno di due settimane, il ragazzo ha lasciato Milano e la sua famiglia per iniziare un periodo di quarantena a Napoli (dove va in onda il programma che presenta).

Belen, invece, per il momento non è previsto che ritorni sul piccolo schermo a breve: la prossima apparizione della soubrette, infatti, dovrebbe essere dopo le vacanze d'estate alla guida di "Tu sì que vales", le cui repliche dell'ultima edizione sono attualmente in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera.