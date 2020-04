Quelli che stiamo vivendo in questa fine di aprile, sono giorni di grande cambiamento anche per Stefano De Martino. Il presentatore, tramite il suo profilo Instagram, ha informato i fan di essersi recato a Napoli per iniziare a preparare la nuova edizione di "Made in Sud". Nell'attesa che il programma comico di Rai 2 cominci, il padrone di casa resterà da solo in quarantena: la moglie Belen Rodriguez e il figlio Santiago, infatti, sono rimasti a Milano nella più totale sicurezza.

Nuova edizione di 'Made in Sud' a giugno con Stefano De Martino

Alcuni siti d'informazione l'avevano anticipato qualche giorno fa: "Made in Sud" tornerà presto con una nuova edizione dopo il successo ottenuto l'anno scorso. Lo show comico di Rai 2 avrebbe dovuto debuttare in primavera con la conduzione dei riconfermati Stefano De Martino e Fatima Trotta, ma l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha fatto slittare tutto a data da destinarsi.

Tramite il suo seguitissimo account Instagram, però, poche ore fa il presentatore ha confermato che a breve tornerà alla guida della trasmissione che nel 2019 l'ha visto esordire in Rai dopo circa dieci anni passati a Mediaset.

"Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena", ha fatto sapere il marito di Belen Rodriguez non molte ore fa.

Per poter cominciare a lavorare serenamente, il partenopeo rimarrà da solo in isolamento fino a quando non ci sarà il via ufficiale alle prove, che avverranno in uno studio vuoto (ovvero senza pubblico) e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale attualmente vigenti in Italia.

Belen e Stefano De Martino separati dal lavoro

"Tra qualche settimana comincerò a lavorare al programma. Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli", ha aggiunto il conduttore nel suo sfogo prima di precisare che lui ha avuto la fortuna di stare con la sua famiglia fino a quando il lavoro non l'ha reclamato in un'altra città.

"Oggi più che mai mi rendo conto di quanto sia dura da soli", ha fatto sapere Stefano De Martino direttamente dal luogo dove è in isolamento da pochissimo tempo a Napoli lontano da tutti i suoi affetti.

La moglie del ballerino, Belen Rodriguez, è rimasta a Milano col figlio Santiago perciò, stando alle indiscrezioni che sono circolate sull'inizio di "Made in Sud", i due non dovrebbero rivedersi prima di giugno (o magari quando le misure di distanziamento sociale saranno un po' meno rigide e permetteranno ai coniugi di spostarsi da una Regione all'altra).

Stefano De Martino pronto per diventare di nuovo papà

Un altro argomento che ha fatto finire i "DeMartinez" al centro del Gossip di questi giorni, è quello sull'arrivo di un altro bebè. Da quando Belen e Stefano sono tornati insieme (ovvero dalla primavera del 2019), si rincorrono le voci su una presunta gravidanza della showgirl.

Sebbene in varie occasioni i più attenti hanno sostenuto di aver intravisto un pancino sospetto nelle foto che l'argentina ha pubblicato su Instagram, fino a ora non c'è stato nessun lieto annuncio né da parte sua né da quella del marito.

Interpellato di recente sul quanto gli piacerebbe diventare di nuovo padre (a 7 anni dalla prima volta), De Martino ha fatto sapere: "Sì, un altro bebè sarebbe ben accetto".

Insomma, la showgirl e il presentatore non nascondono il desiderio che hanno di allargare la famiglia, dando un fratellino oppure una sorellina a Santiago che oggi è grande. Per il momento, però, sia la soubrette che sua madre Veronica hanno usato i social network per smentire le voci che la vorrebbero in dolce attesa.