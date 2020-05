Sono passate un bel po' di settimane da quando Stefano De Martino ha usato i social network per informare i fan di essersi separato provvisoriamente da Belen Rodriguez per questioni lavorative. Mentre i fan notano un'insolita assenza di "like" e dediche a distanza tra lei e il marito, la showgirl argentina appare su Instagram guancia a guancia con un'amica molto conosciuta: la cantante Elodie.

Nuovi gossip sul privato di Belen Rodriguez

È passato ormai tanto tempo dall'ultima volta che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono fatti vedere insieme sui social network. Da quando il presentatore Rai si è trasferito a Napoli per preparare la nuova edizione di "Made in Sud", sembra si siano ridotti al minimo i gesti d'affetto a distanza tra lui e la moglie.

Alcuni attenti fan della coppia, infatti, in queste ore hanno notato che è da qualche settimana che i due coniugi non mettono "mi piace" l'uno alle foto dell'altro su Instagram, e la showgirl ha anche smesso di fare romantiche dediche alla sua dolce metà.

Quest'insolita "freddezza" che pare essere calata tra i genitori di Santiago, coincide con il periodo di quarantena che il ragazzo sta vivendo nella sua città d'origine per questioni lavorative: da fine aprile, infatti, il conduttore si trova in isolamento in Campania per preparare la prossima edizione di "Made in Sud".

Elodie la nuova amica di Belen Rodriguez

Se Stefano De Martino è impegnato a Napoli con le prove di "Made in Sud" (che dovrebbe iniziare i primi di giugno su Rai 2 in uno studio senza pubblico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale ancora vigenti in Italia), Belen Rodriguez è a Milano con il figlio Santiago sola soletta.

Fatta eccezione per qualche visita che le fa mamma Veronica, che abita nel suo stesso palazzo, la showgirl ha rispettato alla lettera il periodo di quarantena e non è uscita di casa fino a ieri, quando tutta Italia ha potuto muoversi dopo quasi due mesi di lockdown.

Nella giornata in cui è stato possibile riabbracciare amici o andare in giro per negozi e bar, l'argentina ha scelto di rivedere una persona che è entrata a far parte della sua vita da poco tempo: la cantante Elodie Di Patrizi.

Le due, infatti, si sono mostrate su Instagram in un dolce selfie che qualcuno ha voluto contestare: secondo i più pignoli, infatti, le donne avrebbero dovuto mantenere la consigliata distanza di sicurezza oppure indossare una mascherina quando si sono incontrate dopo un lungo periodo.

Gli amori di Elodie e Belen Rodriguez per Marracash e Stefano

L'amicizia tra Belen ed Elodie è iniziata poco più di un anno fa, quando sono state paparazzate per la prima volta a Milano tra abbraccia e sguardi d'affinità. In quell'occasione, i fan di Emma Marrone storsero il naso nell'apprendere che l'ex allieva di Amici della loro beniamina l'aveva "tradita" entrando a far parte del gruppo di amici di colei che le portò via il fidanzato tanti anni fa.

A proposito d'amore, oggi la Rodriguez è felicemente sposata con Stefano De Martino (col quale, però, ha smesso di scambiarsi attenzioni sui social network da qualche settimana) e pare che il suo più grande desiderio sia quello di dare un fratellino o una sorellina a Santiago al più presto.

La Di Patrizi, invece, fa coppia da circa un anno con il collega Marracash: i due si sono incontrati sul set del videoclip del tormentone della scorsa estate "Margarita" e da allora non si sono più lasciati.

In una recente intervista, inoltre, la ragazza ha raccontato di aver trascorso la quarantena da sola col fidanzato e di aver discusso con lui spesso: "Non è un uomo facile ed io sono una donna complicata".