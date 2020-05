Sirius, alias Nicola Vivarelli, ha destato la curiosità del pubblico e suscitato molte polemiche nello studio di Uomini e donne dal momento in cui è giunto per conoscere e corteggiare Gemma Galgani. I 44 anni di differenza anagrafica tra i due, infatti, hanno fatto storcere il naso a molti che non credono al reale interesse del giovane 26enne nei confronti della dama torinese. Nella sua prima intervista rilasciata al magazine del programma, Nicola ha parlato di Gemma soffermandosi sul fatto che è ancora presto per parlare d'amore. Tra le altre cose, ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Valentina Autiero alla quale, come è noto, ha rifilato un rifiuto.

Nicola di U&D difende Gemma: 'E' stressata dai continui attacchi fuori luogo'

Prima intervista per Nicola Vivarelli, vero nome del corteggiatore Sirius, giunto da qualche settimana a Uomini e donne per fare la conoscenza della 71enne Gemma Galgani. Sulla rivista del programma di Maria De Filippi, Nicola ha parlato della sua frequentazione con Gemma e, proprio in riferimento alla dama, ha detto: 'è stressata dai continui attacchi fuori luogo'. Attacchi mossi soprattutto da Tina Cipollari, la quale continua a sostenere come sia innaturale una frequentazione tra due persone che hanno ben 44 anni di differenza di età. Sia l'opinionista che molte dame del parterre femminile, non credono alla veridicità del'interesse di Nicola e temono che il giovane stia solo prendendo in giro la dama torinese la quale, di contro, sembra molto presa da Sirius.

U&D Magazine, prima intervista di Nicola Vivarelli: 'Parlare d'amore è prematuro'

Dopo la messa in onda delle ultime puntate di Uomini e donne, il pubblico si è reso conto di quanto Gemma sia attratta dal suo giovane corteggiatore, tanto da scatenare, in ogni puntata, accesi diverbi con gli opinionisti, in primis Tina Cipollari.

Nella sua prima intervista a Uomini e donne Magazine, Nicola non si è sbilanciato più di tanto sulla frequentazione e sui sentimenti, ma ha solo voluto precisare: 'Parlare d'amore è prematuro', dichiarando come, secondo il suo parere, l'amore richieda tempo. Per il momento, stando alle sue parole, i due sarebbero uno nei pensieri dell'altra.

Dopo essersi espresso su Gemma, Nicola ha voluto chiarire anche la sua posizione in merito a Valentina Autiero la quale, come noto, nutre interesse per il 26enne ex ufficiale di marina. Sirius ha quindi dichiarato di non essere interessato ad una personalità come quella di Valentina, motivo per il quale non ha mai accettato il suo numero di telefono, rifilandole un rifiuto. Parole che sembrano smorzare le polemiche e le discussioni nate in studio circa un presunto interesse reciproco tra i due. Nel frattempo, nella puntata odierna sono giunte ben 3 dame per conoscere l'aitante 26enne e, solo con la messa in onda dei prossimi appuntamenti di U&D, si scoprirà se le nuove arrivate faranno vacillare la sicurezza di Gemma.