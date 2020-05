Michele Cucuzza si è detto molto felice ed entusiasta della sua esperienza come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 4, ma non ha nessuna intenzione di concedere il bis. Il giornalista e conduttore tv ha rilasciato un'intervista al sito di cronaca rosa iGossip.it in cui ha ripercorso le tappe salienti del suo percorso nel Reality Show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, e si è soffermato sugli aspetti positivi di questa nuova esperienza. L'ex conduttore del TG2 ha ricevuto tantissimi elogi e apprezzamenti da diversi esperti e addetti del settore oltre che dal suo pubblico storico, ma anche dalle nuove generazioni.

Gli elogi di Maurizio Costanzo e dei giovani

Cucuzza era praticamente scomparso dalle tv generaliste da diversi anni, poiché era approdato sulla tv pugliese Telenorba. Ha accettato la proposta del direttore del settimanale di gossip Chi, Alfonso Signorini, perché è stato molto convincente. Infatti ha confessato che si è divertito davvero molto ed è stata utile questa partecipazione al GF Vip 4 perché si è fatto conoscere anche dai giovani. Tantissimi adolescenti e giovanissimi hanno apprezzato molto il suo percorso e subito dopo il reality show ha realizzato con molti di loro anche diverse dirette Instagram. Anche Maurizio Costanzo ha pubblicamente elogiato il percorso dell'ex conduttore dei programmi Rai, La vita in diretta e Unomattina, sulla rivista Nuovo poiché si è contraddistinto per educazione, toni bassi e professionalità.

Il marito di Maria De Filippi si è augurato di vederlo di nuovo presto in tv, magari già a settembre. "È un periodo dove probabilmente non ho mai avuto un consenso e seguito così vasto", ha confidato Michele a iGossip.it.

Cucuzza non farà altri reality

Se da un lato Adriana Volpe si è candidata come opinionista fissa del Grande Fratello Vip 5, che sarà sempre condotto da Alfonso Signorini e andrà in onda a partire da settembre 2020, il suo grande amico vip Michele Cucuzza è stato piuttosto categorico e diretto: non farà altri reality show.

Il giornalista e conduttore radiofonico siciliano ha spiegato di essere una persona a cui piace molto cambiare. Infatti la sua carriera è la prova lampante del suo essere poliedrico e attento ai cambiamenti della società. Attualmente è spesso presente come opinionista nel programma tv di Barbara D'Urso, Live - Non è la D'Urso, ma ha spiegato che ci sono trattative in corso.

Non si è sbilanciato più di tanto per scaramanzia e riservatezza professionale. Inoltre nell'intervista ha invitato gli adolescenti e i giovani a leggere molto di più per essere preparati e competenti, ma al tempo stesso ha spronato la scuola italiana a fare di più e meglio in questa direzione.