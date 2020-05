È passato quasi un mese da quando Stefano De Martino ha lasciato Milano e Belen Rodriguez per iniziare a preparare la nuova edizione di Made in Sud a Napoli. Il trasferimento momentaneo del presentatore in Campania, però, secondo i più attenti fan è coinciso anche con un'insolita freddezza che sarebbe calata tra lui e la moglie sui social network: lo scambio di "mi piace" e dediche romantiche su Instagram tra l'argentina e il marito, infatti, sembra essersi ridotto al minimo da settimane.

Nuovi rumors sul privato di Belen Rodriguez

Da quando Stefano De Martino è volato a Napoli per lavoro, Belen Rodriguez avrebbe smesso di dedicargli parole d'amore sui social network: questo almeno è quello che sostengono gli informati fan della coppia, i primi ad aver messo in evidenza il "gelo" che sarebbe calato tra i due da un mese a questa parte.

Chi segue con affetto la showgirl e il marito anche su Instagram, infatti, non ha potuto non notare che risalgono a molte settimane fa gli ultimi "mi piace" che si sono messi reciprocamente alle foto pubblicate sui rispettivi profili, un gesto che prima facevano quasi in automatico.

Da questa presunta freddezza, dunque, nascono le voci su una possibile crisi in corso tra i genitori di Santiago che, secondo i bene informati, non sarebbero lontani soltanto per questioni professionali.

Cene e amici per Belen Rodriguez a Milano

Mentre sul web impazzano i Gossip su un possibile allontanamento da Stefano, Belen Rodriguez si mostra sorridente e spensierata sui social network.

Dopo essersi fotografata abbracciata alla cantante Elodie Di Patrizi qualche giorno fa, nelle ultime ore la sudamericana ha usato Instagram per informare i fan della prima cena che ha consumato in un ristorante di Milano dopo mesi di quarantena.

A far compagnia alla showgirl in questa serata fuori, c'erano alcuni amici (tra cui Sergio Sylvestre, vincitore di un'edizione di Amici) e il fratello Jeremias.

La presentatrice di Tu sì que vales si è divertita tra balli in sala e pietanze a base di pesce, senza mai tradire la malinconia per la lontananza dal marito De Martino.

Stefano non parla e 'ignora' Belen Rodriguez su IG

A differenza della moglie, Stefano De Martino sta usando pochissimo i social network da quando si trova a Napoli per lavorare: le prove della nuova edizione di Made in Sud (che dovrebbe debuttare su Rai 2 il prossimo 2 giugno con la conduzione anche di Fatima Trotta e Biagio Izzo) stanno portando via tanto tempo al ragazzo oppure è una sua precisa scelta quella di mostrarsi il meno possibile su Instagram?

Un altro particolare che hanno notato i fan dei "DeMartinez", sono i mancati like del napoletano alla moglie e viceversa da qualche settimana, un fatto piuttosto insolito se si pensa che i due hanno sempre apprezzato le foto l'uno dell'altro da quando sono tornati insieme.

Il gelo che pare esserci tra i genitori di Santiago, però, al momento è ancora tutto da confermare: nessuno dei protagonisti di questo rumors si è esposto per smentire le voci di crisi che stanno circolando, neppure con qualche romantico gesto che azzittirebbe immediatamente i malpensanti.

Soltanto pochi giorni fa, inoltre, la rivista Nuovo Tv ha riportato l'indiscrezione secondo la quale la showgirl argentina nasconderebbe un "dolce segreto".

Le ipotesi su una possibile gravidanza della conduttrice Mediaset, però, si rincorrono da mesi e, almeno fino ad ora, non hanno mai trovato un riscontro concreto nella realtà sebbene sia lei che Stefano abbiano sempre detto di voler dare un fratellino o una sorellina al loro primo figlio, che oggi ha 7 anni.