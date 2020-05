Brutte notizie per una delle coppie della soap opera iberica di Aurora Guerra. Le trame spagnole di Una vita, svelano che nei prossimi giorni Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e suo marito Samuel Alday (Juan Gareda) saranno in pericolo per colpa dell'arrivo di un forestiero, denominato Ariza. Quest'ultimo, in particolar modo, minaccerà la coppia di gravi ritorsioni, qualora si rifiutino di aiutarlo.

Una Vita: Ariza arriva ad Acacias 38

Le anticipazioni di Acacias 38, questo il titolo originale dello sceneggiato iberico, svelano che nel quartiere giungerà un certo Ariza, un criminale legato al passato di Genoveva.

Una presenza, che desterà la preoccupazione della Salmeron, tanto che suo marito gli chiederà il motivo del suo strano comportamento. Ben presto, i telespettatori di Canale 5 scopriranno che Ariza è riuscito a trovare il nascondiglio della moglie dell'Alday, seguendo le tracce lasciate da una lettera invita all'amica francese Marlen. Successivamente, il nuovo arrivato chiederà alla donna di aiutarlo a fuggire dalla vendetta di Cristobal.

Genoveva e Samuel accettano di aiutare il criminale

I nuovi spoiler di Una Vita, in programma a breve sui teleschermi italiani, svelano che Genoveva e Samuel accetteranno di aiutare Ariza. Per questo motivo, la coppia attraverserà un periodo molto difficile dopo essere riuscita ad integrarsi con i vicini di Acacias 38.

Tuttavia, l'Alday e la moglie dovranno vedersela con questioni molto pericolose. In particolare, il fratello di Diego si metterà in contatto con il sanatore Ojeda Tapia per aiutare il criminale a scappare in Marocco ed aprire una nuova attività. A tal proposito, l'uomo chiederà aiuto a Liberto per trovare un aggancio con un personaggio di rilievo nel governo.

Alla fine, Samuel riuscirà ad ottenere i permessi per avviare una fabbrica destinata all'estrazione di ferro dalle mine, se il piano non andasse per il verso giusto.

L'Alday chiede un prestito a Liberto

Ojeda informerà Genoveva e il marito che Ariza è scomparso, facendogli perdere tremila peseta. Il politico, a questo punto, obbligherà la coppia a risarcirlo, tanto che il fratello di Diego si vedrà costretto a chiedere un prestito a Liberto.

In questo frangente, Rosina crederà che il marito abbia un'amante dopo aver visto un ammanco dal loro conto-corrente. Purtroppo le cose per la Salmeron e l'Alday si complicheranno ancora di più, quando il criminale verrà ritrovato senza vita, tanto che tutti i sospetti ricadranno sul pericoloso Cristobal. Dubbi, che diventeranno certezze, quando Marlen informerà la coppia che gli scagnozzi di Cabrera hanno scoperto dove abitano.