Dopo essere stata lontana dal Gossip per mesi, Belen Rodriguez torna prepotentemente al centro dell'attenzione per una possibile crisi matrimoniale. Ai rumors che serpeggiano sui social network sul rapporto tra la showgirl e Stefano De Martino, in queste ore si aggiunge la notizia che dà la rivista Chi in anteprima: tra i genitori di Santiago ci sarebbe maretta. L'argentina, inoltre, è stata beccata dai paparazzi mentre cenava a pochi tavoli di distanza dall'ex Andrea Iannone e, soprattutto, senza indossare la fede nuziale alla mano sinistra.

Nuovi gossip su Belen Rodriguez

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, avvenuto nella primavera di un anno fa, ha fatto sognare migliaia di fan: la coppia, infatti, si è ritrovata dopo un lungo periodo di separazione e sembrava fosse diventata indissolubile.

Voci di questi giorni, invece, sostengono che la showgirl e il conduttore starebbero vivendo una crisi piuttosto profonda: da quando lui è sceso a Napoli per preparare la nuova edizione di Made in Sud, pare sia calato il gelo con la moglie sia pubblicamente che privatamente.

L'argentina, infatti, ha smesso di mettere "mi piace" alle foto che il marito posta su Instagram e lo stesso lui, segno che qualcosa tra loro potrebbe non essere andato bene in queste ultime settimane. L'influencer Amedeo Venza, inoltre, ha fatto notare che Belen non indossava la fede nuziale nelle foto che ha condiviso sul suo account della cena che ha consumato il 25 maggio in un ristorante di Milano con amici e parenti.

La conferma di Chi ai rumors su Belen Rodriguez

I gossip che hanno cominciato a circolare sui social network in merito ad una presunta crisi in corso tra Belen e Stefano trovano conferma in queste ore nell'anteprima di uno dei servizi che il settimanale Chi pubblicherà a partire da domani, mercoledì 27 maggio.

Il nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, sostiene che tra la Rodriguez e il marito sia calato il gelo da quando lui ha lasciato Milano per questioni lavorative. La lontananza che ha imposto la professione di De Martino (che sta preparando la nuova edizione di Made in Sud a Napoli da circa un mese), avrebbe alimentato una frattura nel rapporto con la moglie, dalla quale lui sembra aver preso le distanze anche sul web da qualche tempo.

Gli esperti di cronaca rosa, dunque, fanno sapere che qualcosa di vero c'è dietro alle voci su un possibile nuovo allontanamento tra i genitori di Santiago, ma per ora restano soltanto supposizioni tutte da confermare.

Belen Rodriguez rivede l'ex Iannone a Milano

Un altro gossip che il settimanale Chi riporta all'interno del suo nuovo numero riguarda un incontro casuale che è avvenuto a Milano tra Belen Rodriguez e un suo famosissimo ex fidanzato. Stando a quello che racconta la rivista scandalistica, Andrea Iannone avrebbe raggiunto volontariamente il ristorante dove stava cenando l'argentina con alcuni amici per poterla rivedere e scambiare due parole con lei; i giornalisti, però, precisano che la showgirl ha lasciato il locale con il suo gruppo e il pilota ha fatto altrettanto in un orario diverso.

L'assenza totale di attenzioni social tra lei e Stefano, la scelta di non indossare la fede nuziale e le voci che circolano a Milano da qualche settimana, proverebbero il periodo buio che la presentatrice di Tu sì que vales starebbe vivendo dal punto di vista personale.

De Martino, impegnato con il programma comico di Rai 2, non regala alcuno spunto di discussione tramite il suo profilo Instagram, ma questo non basta ad arginare le chiacchiere sul suo matrimonio.