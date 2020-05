Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le trame dei nuovi appuntamenti, in programma dall'1° al 6 giugno su Canale 5 svelano che la marchesa Isabel chiederà aiuto a Francisca (Maria Bouzas) dopo aver rifiutato le richieste dei minatori. Marcela Del Molino (Paula Ballestreros), invece, prenderà una scelta sofferta. La figlia di Paco, infatti, dirà addio all'amante Tomas De Los Vivos (Alejandro Vergara) per dedicarsi a rimettere in piedi le nozze con Matias Castaneda (Ivan Montes).

Il Segreto, anticipazioni dall'1° al 6 giugno: Isabel non scende a patti con i minatori

Le anticipazioni de 'El Secreto de Puente Viejo', in programma da lunedì 1° a sabato 6 giugno su Canale 5 segnalano che Ignacio (Manuel Regueiro) non riuscirà a convincere Isabel (Silvia Marsò) a scendere a patti con i minatori. In seguito, la marchesa chiederà consiglio a Francisca su come comportarsi. A tal proposito, la donna accetterà i consigli della Montenegro, tanto da consegnare a Matias una lista degli operai che intende licenziare. Adolfo e suo fratello, invece, tenteranno di far cambiare idea alla madre, in quanto temono per la sua incolumità. Il Castaneda, intanto, si confronterà con Alicia per poi raccontare a Cosme e gli altri minatori cosa sta succedendo.

I lavoratori, a questo punto, torneranno a lavorare in miniera per paura delle minacce della padrona. Alla Casona, Rosa cercherà di tranquillizzare il De Los Vivos, visto che è sicura di poter far cambiare idea a suo padre sulla loro storia d'amore.

Marcela lascia Tomas per ritrovare la serenità con Matias

Gli spoiler de Il Segreto in onda fino al 6 giugno su Canale 5 svelano che Dolores continuerà a lavorare oltre la mezzanotte per riuscire a ripagare la multa, contratta dopo la vendita delle sigarette di contrabbando. Intanto Marcela metterà fine alla tresca con Tomas, per poi convincere Matias a risollevare le sorti del loro matrimonio per il bene di Camelia.

Encarnacion, invece, tenterà di guadagnare la fiducia di Alicia, senza ottenere ottimi risultati. A La Habana, Galvez informerà Isabel che la Casona non è più in vendita, in quanto Ignacio (Manuel Regueiro) ha annullato la partenza a Bilbao. A tal proposito, Rosa comunicherà al padre di essersi fidanzata con Adolfo, tanto da non voler rinunciare a lui per nessun motivo. Infine Carolina sarà preoccupata per le sorti di Pablo Centeno, attualmente impegnato nel servizio militare. In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che la soap opera è visibile in diretta streaming o modalità on-demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.