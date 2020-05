In questi giorni, tutti i giornali e i siti di Gossip parlano di una presunta crisi tra Belen e Stefano De Martino. Secondo quanto dichiarato dal settimanale Chi, diretto dal conduttore Alfonso Signorini, i due non stanno passando un periodo facile. Sembra quasi che la storia d’amore che ha tanto fatto sognare i fan sia giunta al capolinea. Dopo giorni di silenzi, in cui i gossip si sono susseguiti uno dietro l’altro, anche per l'incontro casuale al ristorante con l'ex Andrea Iannone, qualche ora fa Belen ha voluto rompere il silenzio. ‘È un momento difficile, non me lo aspettavo’. Così ha aperto la showgirl argentina il lungo video pubblicato sul suo profilo social.

Belen è apparsa visibilmente nervosa e ha fatto capire che qualcosa nella sua vita non va come dovrebbe andare.

Belen sulla storia con Stefano: ‘Non ho mai fatto un video del genere’

Il video pubblicato dalla ragazza è davvero molto lungo. 'Questo è un momento difficile perché non me lo aspettavo, non me ne assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma’. Sono alcune delle parole che Belen ha pronunciato e detto ai tanti fan che la seguono. Appare visibilmente scossa ma anche infastidita da tutti gli articoli che sono stati fatti su di lei e sull’incontro con Iannone. Belen dice di essere una persona che sta soffrendo in questo periodo, in quanto umana e soprattuto perché mamma.

La Rodriguez si dice arrabbiata per le illazioni sul suo conto: ‘Se io sono in giro per la città e per causalità arrivano delle persone non è colpa mia’, ha aggiunto, riferendosi chiaramente a Iannone. Sul motociclista conclude semplicemente dicendo che non si tratta di nessuna attività organizzata per follower e popolarità.

Belen e il rapporto con Stefano de Martino

Inevitabilmente, la conduttrice è finita anche aparlare del rapporto con il padre di suo figlio Santiago, Stefano de Martino. ‘Sono un personaggio pubblico e ad una certa le spiegazioni bisogna darle e raccontare le cose come stanno’. Pare, dunque, che tra lei e il ballerino sia effettivamente accaduto qualcosa.

Per il momento Belen, non si è sbilanciata più di tanto. Ha continuando dicendo di volersi concentrare sulle persone che danno un peso alla famiglia. Quello che però ha colpito i fan sono le parole con cui la Rodriguez ha chiuso il suo video. Ha detto che molte volte la vita l’ha messa di fronte ad ostacoli e solo guardandoli ed affrontandoli si acquista qualcosa. Per il momento Stefano non ha ancora lasciato nessuna dichiarazione riguardo questa vicenda. Restiamo in attesa di capire come andrà a finire la storia d’amore di una delle coppie più amate della televisione italiana.