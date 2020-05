Finalmente manca davvero poco per poter seguire su Canale 5 la nuova soap opera turca intitolata ‘DayDreamer - Le ali del sogno’, che vede protagonista l’attore Can Yaman già conosciuto dal pubblico italiano.

Le anticipazioni dei primi episodi in programmazione a giugno 2020, svelano che Can Divit durante una festa che si terrà nell’azienda pubblicitaria della sua famiglia scambierà Sanem Aydin per la sua fidanzata Polen. Il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla si conosceranno quindi per sbaglio, scambiandosi un bacio all’interno di un teatro nel buio più totale.

Anticipazioni giugno: Sanem assunta alla Fikri Harika

Probabilmente a partire dall’8 giugno 2020 su Canale 5 ci sarà il debutto della serie televisiva ‘DayDreamer - Le ali del sogno’, che narra la tormentata storia d’amore tra un’aspirante scrittrice e un fotografo. Già da qualche settimana, sulla rete ammiraglia Mediaset è stato trasmesso il promo dello sceneggiato tanto atteso dai telespettatori, che segnerà il ritorno di Can Yaman sul piccolo schermo italiano. La nuova soap prenderà ovviamente il posto del noto talk show ‘Uomini e Donne’, dalle ore 14:45 alle 16:00 con un episodio al giorno.

Gli spoiler turchi anticipano che i due protagonisti principali si incontreranno per la prima volta in uno modo un po' bizzarro.

Tutto avrà inizio quando Sanem Aydin (Demet Ozdemir) si metterà alla ricerca di un lavoro per non convolare a nozze con Muzzafer (Cihan Ercan), un suo vicino di casa insopportabile. La giovane sapendo che sua madre Mevkibe (Ozlem Tokaslan) desidera il meglio per lei farà un colloquio alla Fikri Harika, nella stessa agenzia pubblicitaria in cui lavora sua sorella Leyla (Oznur Serceler) come segretaria di Emre Divit (Birand Tunca), il figlio minore del proprietario Aziz (Ahmet Somers).

Sanem riuscirà a farsi assumere come addetta alla corrispondenza, e al suo fianco ci sarà il collega Ceycey (Anil Celik).

Aziz è malato, Can bacia la sorella di Leyla

In seguito si assisterà al ritorno del famoso fotografo Can Divit (Can Yaman), che si rivelerà essere il primogenito di Aziz. Quest’ultimo oltre a mettere in guardia il figlio maggiore dicendogli che nella sua società si nasconde una spia, gli lascerà la direzione della Fikri Harika per tre mesi.

Il fratello di Emre dopo un’iniziale titubanza accetterà di adeguarsi alla volontà del padre, non appena un suo amico medico gli dirà che in realtà il genitore è in procinto di partire poiché ha una malattia ai polmoni.

Nel bel mezzo di festeggiamenti del 40° anniversario della nota azienda, Sanem a causa di un errore di Ceycey si recherà al primo piano del teatro in cui il suo datore di lavoro ringrazierà tutti i suoi dipendenti. Agendo in tale maniera, l’Aydin finirà per mettere piede in una zona della struttura riservata a Polen (Kimya Gokce Aytac) e al fidanzato Can. Quest’ultimo per via del buio non si renderà conto di aver baciato Sanem, la fanciulla scapperà e farà perdere le sue tracce senza nemmeno guardare il volto di Can.

Alla sorella di Leyla però non sfuggirà un dettaglio, visto che capirà che il misterioso uomo aveva la barba e indossava delle scarpe che non passano di certo inosservate. Intanto anche il primogenito di Aziz dimostrerà di essere rimasto colpito dalla donna, dato che si ricorderà del suo profumo.