La notizia sul ritorno in tv della coppia formata da Can Yaman e Özge Gürel è stata diffusa sul web più un mese fa, scatenando l'entusiasmo sia dei fan della serie Bitter Sweet - di cui erano i protagonisti - sia delle ammiratrici dell'attore. Tuttavia anche in Turchia l'emergenza sanitaria internazionale ha costretto il mondo dell'intrattenimento a fermarsi. Stando alle notizie diffuse in rete, sembra proprio che gli autori stiano comunque continuando a lavorare alla serie, che avrà come titolo 'Bay Yanlış' ('Mr.False' per la distribuzione internazionale).

Le anticipazioni rilasciate sul web svelano i primi dettagli sulla trama che ha come protagonisti Özgur e la sua vicina di casa Ezgi, due giovani che hanno una concezione diversa dei sentimenti: lui non crede nell'amore, lei vorrebbe una relazione stabile ma non trova l'uomo giusto.

Trama 'Mr.False' (in turco 'Bay Yanlış') con Can Yaman e Özge Gürel

Can Yaman e Özge Gürel torneranno a far coppia in una nuova serie tv romantica dopo il successo ottenuto con 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'.

La tagline che riassume il nodo centrale di 'Bay Yanlış' è: 'Amore o logica?

Tra i due cosa sceglieresti?'. I protagonisti della nuova fiction, della quale non è stata ancora stabilita una data di inizio riprese, saranno Özgur (Can Yaman), un giovane molto ricco e agiato che sceglie di diventare barista anche se non ne avrebbe bisogno, ed Ezgi (Özge Gürel), la sua vicina di casa. I due personaggi hanno una visione diversa dei sentimenti: lui è frivolo, ama divertirsi e non crede nell'amore, mentre lei colleziona relazioni sbagliate pur continuando a desiderare una vita di coppia stabile che la porti al matrimonio.

Özgur capisce la situazione in cui si trova Ezgi, stanca di non trovare l'uomo giusto, e decide di darle delle 'lezioni' che la possano aiutare a rapportarsi con l'uomo che le piace. Con il trascorrere del tempo, però, mentre è impegnato ad insegnarle le tattiche da usare, si innamora della ragazza.

Nel cast di 'Bay Yanlış' oltre a Can Yaman anche altri attori visti in 'Erkenci Kuş'

La serie turca 'Bay Yanlış' sarà prodotta dalla Gold Film di Faruk Turgut e andrà in onda sull'emittente Fox Turchia.

Saranno impegnati sul set della fiction, oltre alla ritrovata coppia formata da Can Yaman e Özge Gürel, anche alcuni altri attori provenienti da 'Erkenci Kuş': Anıl Çelik, Feri Baycu Güler e Kimya Gökçe Aytaç. Faranno inoltre parte del cast Fatma Toptas, Ece Irtem, Serkay Tutuncu, Cemre Cumeli, Taygun Sungar e Lale Başar.

Le riprese di 'Bay Yanlış' non hanno ancora una data di inizio per via dell'attuale emergenza sanitaria.