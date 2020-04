I fan di Lucifer continuano a non mollare la presa. Fino ad ora il pubblico ha contribuito con le sue instancabili richieste alla realizzazione di un seguito da parte di Netflix successivamente alla cancellazione decisa dall'emittente Fox. Dopo aver gioito per essere riusciti a spingere la piattaforma a dare fiducia allo show, adesso i fan si trovano davanti un altro problema: non c'è alcuna notizia sulla data di debutto di Lucifer 5. Visto che al momento tutto tace, il pubblico impaziente chiede ogni giorno alla produzione e agli attori quando tornerà la loro serie preferita con la prima parte della quinta stagione.

È bene ricordare che le riprese sono state interrotte per via dell'attuale emergenza sanitaria e non è stato perciò possibile completare gli episodi. Il co-showrunner Joe Henderson ha deciso di fornire qualche risposta al pubblico informandolo sul futuro della serie. Com'era prevedibile, Lucifer 5 arriverà in streaming più tardi del previsto a causa di un rallentamento forzato della post-produzione.

Nessuna data per Lucifer 5: già girati gli otto episodi della 1ª parte ma non ancora pronti per il rilascio

Joe Henderson ha deciso di essere sincero con il pubblico. All'ennesima domanda sulla stagione 5 di Lucifer, l'uomo si è rivolto ai fan dichiarando sui social che né la produzione né il cast sanno quando verranno rilasciati i nuovi episodi. Henderson ha aggiunto che purtroppo la post-produzione sta procedendo lentamente a causa dell'emergenza sanitaria e, infine, ha rassicurato i fan della serie promettendo di dar loro al più presto delle risposte.

Secondo quanto affermato dallo showrunner si desume che i primi otto episodi della quinta stagione sono già stati girati ma non sono ancora pronti per il rilascio sulla piattaforma. Una situazione diversa riguarda invece i restanti episodi della seconda parte le cui riprese hanno subito uno stop forzato.

Il futuro di Lucifer 5: incertezza anche sulla 6ª stagione

I fan dovrebbero ormai aver capito che la prima parte di Lucifer 5 non sarà rilasciata a maggio - come avvenne per la quarta stagione - e che è difficile immaginare una data di rilascio nel mese di giugno perché in questo periodo l'industria cinematografica e televisiva è ferma per via dell'emergenza sanitaria.

La serie interpretata da Tom Ellis in questo momento si trova nel limbo, poiché sono sfumate anche le certezze sulla realizzazione della sesta stagione di cui si era parlato mesi fa. Stando alle notizie pubblicate in rete il problema sarebbe sorto per una recente disputa contrattuale tra l'attore protagonista e la Warner Bros.Tv; per avere delle risposte il pubblico dovrà necessariamente attendere tempi migliori che permettano di tornare a lavorare sulla serie. Solo a quel punto Netflix sarà in grado di dare certezze ai fan di Lucifer.