Dopo sole due settimane, ha ufficialmente chiuso i battenti la versione virtuale di Uomini e donne: le puntate che sono state dedicate alle conoscenze a distanza di Gemma e Giovanna, infatti, hanno fatto registrare ascolti minimi sia in termini di spettatori davanti alla Tv che in share. Da domani, 4 maggio, il dating-show tornerà alla sua formula originale: parte del cast storico sarà in studio per parlare di vicende d'amore, ma sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale attualmente vigenti in tutta Italia.

Ascolti deludenti per Uomini e Donne nelle ultime 2 settimane

Due giorni fa, venerdì 1 maggio, si è concluso un esperimento che la redazione di Uomini e Donne ha voluto fare. Per permettere al dating-show di tornare in onda nel rispetto delle regole vigenti in Italia per l'emergenza sanitaria in corso, gli addetti ai lavori hanno ideato un nuovo meccanismo di conoscenza: chat e scambio di regali tra due protagoniste del cast e corteggiatori misteriosi.

Le dieci puntate che sono andate in onda nelle ultime due settimane, però, non hanno trovato il riscontro di pubblico che ci si aspettava: gli ascolti del programma, infatti, sono stati abbastanza deludenti, soprattutto se paragonati a quelli che lo stesso ha fatto registrare fino ad un paio di mesi fa (quando il Trono Over regalava anche picchi del 25% di share).

Fatta eccezione per l'esordio del 20 aprile (che è stato seguito da più di 3 milioni di persone), tutte le altre puntate della nuova formula di U&D hanno ottenuto numeri molto bassi: la media di spettatori si aggira attorno ai due milioni, mentre lo share tra l'11 e il 12%.

Share al 9% per Uomini e Donne: la redazione corre ai ripari

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda venerdì scorso, ha fatto registrare un ascolto che può essere considerato il minimo storico per la popolare trasmissione di Canale 5.

A seguire l'ultimo appuntamento con la versione virtuale del dating-show, sono stati 1,6 milioni di spettatori, per uno share del 9,3%.

Questi dati, accostati a quelli delle ultime due settimane, hanno spinto gli addetti ai lavori a correre ai ripari. Da lunedì 4 maggio, infatti, il programma di Maria De Filippi tornerà alla sua formula originale: gran parte dei protagonisti del cast (fatta eccezione per quelli che vivono nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria), riprenderanno il loro posto in studio ed animeranno nuovi dibattiti e conoscenze.

Sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale vigenti nel nostro Paese, Gemma&Co. avranno il compito di risollevare le sorti del format Mediaset con le loro vicissitudini amorose.

Basterà questo ritorno al passato per garantire a U&D i gloriosi risultati di un tempo?

Nuove ed imperdibili puntate di Uomini e Donne dal 4 maggio

Oltre al promo che sta facendo il giro delle reti Mediaset da qualche giorno, ci stanno pensando i profili social ufficiali di Uomini e Donne a ricordare costantemente al pubblico che a brevissimo si tornerà alle origini.

Sull'account Instagram del dating-show, per esempio, pochi minuti fa è apparso il seguente annuncio: "Resistete ancora un po', perché da domani torniamo in studio con delle nuove ed imperdibili puntate.

Appuntamento alle 14:45. Non mancate".

Stando a quello che si vocifera sul web, il 4 maggio dovrebbero essere dedicati soprattutto a Gemma Galgani i primi scampoli di trasmissione: la dama del Trono Over incontrerà (dal vivo oppure in collegamento) due dei signori con i quali ha chattato nelle ultime due settimane, ovvero il 38enne "Occhi blu" e il 26enne "Sirius", e scoprirà se quello che le è stato raccontato corrisponde alla realtà oppure no.