Lunedì 4 maggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. I due conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono tornati a difendere l'operato del Tg satirico, ma il popolo del web si è spaccato nuovamente.

Come è ormai noto, nei giorni scorsi a Striscia la Notizia è stato commentato in modo ironico il look dell'inviata Rai da Pechino. Era bastato davvero poco per scatenare un polverone mediatico, tanto che Michelle Hunziker aveva deciso di intervenire su Instagram: "Andiamo a vedere le cose prima di accusare".

Le nuove dichiarazioni di Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Ieri sera, Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono tornati a parlare di Giovanna Botteri. I due conduttori di Striscia la Notizia hanno difeso l'operato del Tg satirico a cura di Antonio Ricci. Scendendo nel dettaglio, è stato mandato in onda un servizio in cui Luciana Littizzetto, Fabio Fazio e Maurizio Crozza avrebbero ironizzato sul look della giornalista. A peggiorare la situazione ci avrebbe pensato Valerio Staffelli, parlando di un presunto conflitto d'interessi tra la giornalista e la figlia.

Quest'ultima starebbe lavorando per un'azienda cinese. È bene sapere che, al momento, il problema sollevato dall'inviato di Striscia non ha alcun fondamento, perché non sarebbe stato rivelato nulla di anomalo.

Terminato il servizio, Gerry Scotti ha riferito che in questi giorni la conduttrice svizzera ha ricevuto molti insulti sui social. Michelle, invece, ha rivelato di aver inviato un messaggio alla giornalista per dirle se si fosse offesa.

Quest'ultima però non le avrebbe ancora risposto. Infine Scotti ha aggiunto di essere dalla parte della Botteri.

Social divisi su Giovanna Botteri

Sebbene Gerry Scotti e Michelle Hunziker abbiano sottolineato di essersi schierati con la giornalista Rai, il web non è sembrato convinto. In particolare, su Twitter la polemica non ha mai avuto fine: in molti si sono scagliati contro il Tg satirico, mentre altri hanno continuato ad attaccare la conduttrice svizzera.

Solamente una piccola parte di telespettatori si è schierata dalla parte di Striscia la Notizia.

Dal canto suo, l'inviata Rai da Pechino nella giornata di ieri è tornata a lanciare una frecciatina al programma Mediaset. La giornalista, intervenuta a Che Tempo che fa, ha esordito: "Mi vedi anche con la giacca, l'ho messa per te". La replica del conduttore Rai non ha tardato ad arrivare: "Tu sei sempre elegante. Non è la gente che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca". A quel punto la giornalista ha annuito e Fabio Fazio ha concluso il suo intervento facendo un plauso alla chioma di Giovanna Botteri: "Il chroma key ti fa i capelli verdi".