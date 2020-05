Due ex protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, continuano ad essere al centro del Gossip. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, da quando si sono innamorati nella casa di Cinecittà, non smettono di suscitare la curiosità dei fan del Reality Show. Nelle ultime ore, però, l’influencer siciliana ha perso le staffe sui social, a causa delle numerose interferenze nella sua storia d’amore con il figlio di Eleonora Giorgi. La 39enne, durante una diretta Instagram con l’ex coinquilina Elisa De Panicis, si è lasciata andare ad uno sfogo rivolto ai soliti utenti che non fanno mai domande costruttive.

In particolare, verso coloro che continuano a chiedersi come mai i due ex concorrenti del GF Vip non espongono tanto la loro storia d’amore sui social, l’ex gieffina ha detto: “Sono stufa che la gente mi chieda sempre dove si trova Paolo Ciavarro “. L’ex moglie del leader de 'Le Vibrazioni' ha, però, dimostrato ancora una volta di essere pronta a tutto per difendere la sua nuova relazione sentimentale, facendo sapere che quando si trova un uomo che accetta tutti i tuoi difetti significa che è amore vero.

Clizia perde le staffe: continuano a chiederle dov'è Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ex concorrenti del GF Vip 4, continuano ad incuriosire molti fan nonostante il reality show sia finito già da un bel po’. Numerosi utenti seguono la storia d’amore della coppia nata tra le mura della casa più spiata dagli Italiani, che al momento sta procedendo a distanza. L’influencer vive in Sicilia con i suoi familiari e la figlia Nina, invece il secondo finalista del programma condotto da Signorini a Roma con la madre Eleonora Giorgi.

I due ex gieffini nel corso di diverse interviste hanno più volte ribadito di non vedere l’ora di potersi ricongiungere, poiché attualmente sono ancora separati a causa dell’emergenza del Covid-19 che ha colpito l’Italia intera. Nelle scorse ore, non è passata di certo inosservata la chiacchierata social che l’ex moglie di Francesco Sarcina ha fatto con l’ex compagna di gioco Elisa De Panicis. La 39enne è sbottata nei confronti di chi le ha chiesto nuovamente come mai non avesse fatto una diretta Instagram con il suo fidanzato.

Pur mantenendo sempre i suoi soliti toni placati, Clizia ha mandato il seguente messaggio forte e chiaro: “In questo periodo tutti mi chiedono sempre dov’è Paolo Ciavarro, stanno impazzendo“. La Incorvaia ha continuato a sfogarsi con l’ex coinquilina Elisa, facendole sapere che c’è gente che ama lei e il giovane romano e degli uccelli del malaugurio che dicono delle corbellerie.

La Incorvaia sempre più innamorata del secondo finalista del GF Vip

Il duro sfogo dell’ex gieffina, poi, è terminato così: “La cosa è veramente invadente”. A questo punto Clizia, pur essendosi mostrata ancora indignata, ha speso delle bellissime parole nei confronti di Paolo, dato che ha dichiarato di diventare stupida quando pensa che l’ha letteralmente rapita.

Infine la 39enne ha continuato ad elogiare la sua nuova fiamma affermando: “Un secondo amore che può essere ancora più intenso ed emozionante perché è quello che hai sempre desiderato e arriva anche in un momento inaspettato, come un fulmine a ciel sereno”.