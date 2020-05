Arriva una bellissima notizia, per tutti i telespettatori che hanno seguito appassionatamente la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. I due amati attori Can Yaman e Ozge Gurel che la scorsa estate hanno occupato la rete ammiraglia Mediaset, torneranno a recitare insieme nella nuova commedia romantica intitolata ‘Mr False’. Nella serie televisiva prodotta da Gold Film di Fauk Turgut e che dovrebbe andare in onda il prossimo anno in Turchia, gli ex interpreti di Ferit Aslan e Nazli Pinar saranno Ozgur ed Ezgi, due vicini di casa con una concezione differente dell’amore.

I due attori Can e Ozge protagonisti di una nuova soap

Finalmente tutti coloro che hanno apprezzato molto le vicende dello sceneggiato turco Bitter Sweet, faranno dei salti di gioia. I due attori turchi Can Yaman e Ozge Gurel diventati famosi anche in Italia, poiché la Serie TV che li ha visti protagonisti è stata trasmessa su Canale 5 per tutta l’estate 2019, lavoreranno di nuovo insieme nella nuova soap ‘Mr False’. Le riprese della commedia il cui titolo originale è Bay Yanliş stanno per cominciare, dopo essere state rimandate a causa dell’emergenza del Covid-19 che ha colpito l'intero mondo.

Nelle trame i fan rivedranno alcuni protagonisti della serie ‘Erkenci Kuş’ che ha ottenuto un grande successo in Turchia, con Yaman con il ruolo del fotografo Can Devit. Del cast di ‘Mr False’ infatti faranno parte anche gli attori Feri Baycu (Melehat), Kimya Gökçe Aytaç (Polen), Anıl Çelik (Cey Cey), Ece Irtem, Fatma Toptas, Sarpan Koroglu, Lale Başar, Serkay Tutuncu, Gürgen Öz, Cemre Cumeli, Suat Sungur, e Taygun Sungar.

Intanto mentre su La5 continuano ad andare in onda le repliche di ‘Bitter Sweet’, gli italiani sperano che i palinsesti di Mediaset verranno presto occupati da ‘Erkenci Kuş’.

La trama della serie televisiva turca ‘Mr False’

Gli ex interpreti di Ferit Aslan e Nazli Pinar nella soap ‘Mr False’ che li vede di nuovo collaborare insieme, ovviamente avranno dei ruoli del tutto inediti da quelli già rivestiti.

In particolare Can sarà Ozgur, un giovane che pur essendo benestante farà il barista, invece Ozge interpreterà Ezgi, una ragazza stufa di avere delle relazioni sbagliate e decisa a trovare la sua dolce metà. I due personaggi avranno una visione dell’amore del tutto diversa, visto che il primo non avrà delle intenzioni serie, mentre la seconda vorrà costruirsi una famiglia dopo aver sofferto tanto. Le anticipazioni rivelano che il barista aiuterà la sua vicina di casa Ezgi, dandole proprio delle lezioni per riuscire a conquistare gli uomini: grazie a questo escamotage i due finiranno per innamorarsi.