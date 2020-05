Nel corso della puntata di ieri del programma domenicale di Barbara D'Urso, Live non è la D'Urso, la conduttrice ha invitato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due 'piccioncini' non si vedevano da tre mesi, almeno questo era ciò che sapeva Lady Cologno. Pertanto, avrebbero dovuto dare luogo al loro primo incontro in diretta televisiva.

La padrona di casa ha chiesto a Clizia quale fosse il suo stato d'animo in merito alla situazione e la fanciulla non ha esitato a dire di essere davvero emozionata per incontrare Paolo dopo tutto questo tempo. Dopo poco, però, la presentatrice gli ha detto di aver appreso che i due avessero dato luogo a degli scatti per un a copertina di un giornale il giorno prima.

Per tale ragione, la donna ha sbottato contro i suoi ospiti.

Clizia e Paolo a Live non è la D'Urso

Tra i vari protagonisti del GF VIP, i più discussi sono stati certamente Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La loro relazione ha sempre generato molto scalpore per la differenza di età che li separa. Molti, inoltre, hanno sempre ritenuto Paolo molto più preso da Clizia ed hanno accusato quest'ultima di non essere proprio sincera con il suo compagno. Ad ogni modo, nelle ultime ore, i due innamorati sono finiti nel mirino per un'altra vicenda. Durante la scorsa puntata di Live non è la D'Urso, i due si sarebbero dovuti incontrare per la prima volta dopo tre mesi. A causa dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni apportate dal governo, i due sono stati costretti a stare lontani per tutto questo tempo.

La conduttrice, quindi, avrebbe voluto sancire il loro primo incontro nella sua trasmissione.

Barbara D'Urso chiede spiegazioni

Clizia e Paolo, però, in realtà si erano già visti il giorno precedente la puntata per scattare delle foto legate alla copertina di un noto settimanale. Questa notizia è chiaramente giunta all'orecchio di Lady Cologno che, infatti, ha prontamente informato i suoi ospiti di essere a conoscenza di tutto.

La D'Urso ha detto: "Avete fatto un servizio fotografico". Paolo, visibilmente imbarazzato, ha detto: "Non so che dirti Barbara". La padrona di casa, allora, lo ha chiesto a Clizia: "Avete fatto delle foto insieme, io non ne sapevo niente, per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata?" La conduttrice ci ha tenuto a dire di non voler prendere in giro il pubblico di Live.

L'ex di Sarcina prova a spiegare

A quel punto, allora, l'Incorvaia non ha potuto fare a meno di ammettere, ma è apparsa visibilmente in imbarazzo. La donna ha provato a spiegare che non si trattasse di una sceneggiata, ma solo di una piccola trasgressione avvenuta il giorno prima, per la prima volta dopo tre mesi. Ciavarro, invece, è rimasto in silenzio non sapendo più come uscire da quella situazione così particolare. Barbara D'Urso, allora, nel giro di poco tempo ha liquidato i suoi due ospiti.