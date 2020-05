Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia erano già pronti a incontrarsi di nuovo dopo essere stati lontani per tre mesi. Il tutto sarebbe dovuto avvenire dinanzi alle telecamere di Live - Non è la D'Urso come la conduttrice Barbara D'Urso aveva sponsorizzato di recente su Canale 5. Tuttavia, l'incontro non è andato come previsto e Barbara si è molto risentita della situazione. Che cosa sarà mai accaduto? È presto detto. Clizia e il suo amore si trovavano su una spiaggia della Sicilia pronti a riabbracciarsi, quando a Barbara D'Urso è stata comunicata una notizia che l'ha lasciata senza parole. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sarebbero già visti il giorno prima della puntata di Live - Non è la D'Urso, poiché avevano partecipato insieme ad un servizio fotografico.

Una news inaspettata, che ha lasciato senza parole Barbara, la quale non ha potuto fare altro che chiedere spiegazioni ai diretti interessati. La conduttrice Mediaset si è adirata, affermando che il pubblico non può essere preso in giro in questo modo.

CHOC: Clizia e Paolo si sono già incontrati! Noi di Live #noneladurso non ne sapevamo niente... 🤭 pic.twitter.com/6lXon5mQKJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020

Paolo Ciavarro incontra Clizia a Non è la D'Urso

Nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso c'è stato il romantico incontro che i telespettatori di Canale 5 aspettavano da tanto tempo: quello tra i due innamorati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo tre mesi di lontananza.

Tutto era pronto, le telecamere dovevano filmare l'evento tanto atteso. Tuttavia, Barbara D'Urso era stata informata che quell'incontro esclusivo non sarebbe stato genuino, in quanto Paolo e Clizia si erano già visti il giorno prima nel corso di un servizio fotografico. Barbara, molto imbarazzata a causa di quanto appreso, ha chiesto spiegazioni ai due fidanzati, domandando loro se fosse vero il fatto che non si incontrassero dal 23 febbraio.

La conduttrice aveva ricevuto l'inaspettata notizia del loro incontro precedente alle 19:00 come da lei stessa affermato. Paolo Ciavarro, dopo aver fatto un po' il vago, ha negato, mentre Clizia alla fine ha ceduto, confermando il tutto e chiedendo scusa alla 63enne.

Barbara D'Urso delusa per il comportamento dei due

Barbara D'Urso è rimasta molto delusa per il comportamento dimostrato da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Carmelita ha riferito ai diretti interessati di essere dalla loro parte "ma ci sono rimasta male. Non si prende in giro il pubblico in questo modo". Barbara non ha accettato di prendere parte a ciò che lei stessa ha definito una "sceneggiata". Se Paolo non sapeva bene cosa dire, Clizia è stata più coraggiosa ed ha tentato di discolparsi. La ex di Francesco Sarcina ha detto che lei e il suo ragazzo, effettivamente, non si incontravano da tempo e che avessero trasgredito solo ieri per motivi lavorativi. Clizia poi ha battuto sul romantico, affermando che incontrare Paolo su quella spiaggia è stato un sogno, un sogno regalatole dalla stessa D'Urso.

Quest'ultima però non ha voluto sentire ragioni, esponendo il rigore da parte sua e del suo staff e ricordando ai due che le regole vanno rispettate.