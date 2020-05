Nel corso della puntata di Uomini e donne, andata in onda venerdì 22 maggio, Pamela Barretta ha accusato Enzo Capo di essersi sentito e visto con un'altra donna. Il cavaliere, dopo aver incassato il colpo durante la messa in onda, ha deciso di fare un chiarimento sui social in cui ha spiegato come secondo lui siano andate realmente le cose. L’imprenditore ha precisato di essere single dopo la rottura con Pamela e di essere libero di uscire e frequentare chiunque voglia. Dopo il chiarimento, però, ha spiegato che con la donna in questione non ci sarebbe stato nulla.

Enzo Capo e la trappola della donna misteriosa

Nelle sue recenti Instagram Stories, Enzo Capo ha dato luogo a uno sfogo contro chi lo ha criticato nelle ultime settimane. Il napoletano si è legato a quanto detto da Pamela nel corso della precedente puntata del talk show. In tale occasione, Pamela Barretta ha menzionato la presunta fiamma conosciuta dal suo ex in questi giorni. Enzo ha chiarito di aver conosciuto questa persona solo telefonicamente e di essere stato invitato da lei a prendere un bicchiere di vino insieme. Capo, reputandosi single, non si è tirato indietro e si è mostrato molto disponibile nei suoi riguardi. Questa persona, però, stando a quanto rivelato da Enzo, non avrebbe fatto altro che tendergli una trappola in quanto non ha mai accettato di uscire con l'ex di Pamela.

Lo sfogo del cavaliere su Instagram

Dopo aver conversato con Enzo per un periodo di tempo piuttosto lungo, la donna in questione ha contattato Pamela e le ha inviato tutte le conversazioni intercorse tra lei e il suo ex. Enzo Capo, infatti, ha sbottato sui social dicendo: "Sono stato infangato per essere stato adescato da una ragazza che due giorni prima della trasmissione mi chiedeva di prendere un bicchiere di vino con lei".

Questo incontro, però, non è mai avvenuto, sta di fatto che il protagonista di questi rumors ha ribadito sul suo profilo Instagram il seguente concetto: "Era solo una trappola, quindi, il bicchiere di vino non l'ho preso".

Enzo avvistato con altre tre donne

Nel frattempo, continuano a diffondersi i rumors in merito a delle ipotetiche frequentazioni tra il cavaliere e altre donne.

L'ultima segnalazione risale a pochissime ore fa. Diversi utenti hanno pubblicato delle foto in cui Enzo pare sia in compagnia di ben tre donne. Particolarmente con una di esse il protagonista sembra essere molto in sintonia. Anche in tale circostanza, però, Enzo ha voluto commentare l’accaduto facendo dell’ironia sul suo profilo Instagram. L’imprenditore ha pubblicato lo scatto in questione e poi ha ironizzato sul fatto che si trattasse dell’ennesima segnalazione. Grazie alla complicità di un amico, poi, l’ex di Pamela si è preso in gioco di chi sta provando ad infangarlo mostrando la sua amante segreta. La persona in questione, però, non è altro che un suo amico.