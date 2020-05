Paolo e Clizia hanno fatto arrabbiare Barbara D'Urso in diretta, nella puntata andata in onda domenica 24 maggio. I due ex gieffini non si vedevano dal 24 febbraio e la conduttrice partenopea aveva organizzato per loro un primo incontro in spiaggia, ma ha scoperto che i due innamorati si erano già visti il giorno precedente per un servizio footografico e Barbara è rimasta male per l'accaduto.

Paolo e Clizia hanno mentito a Barbara D'Urso

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno fatto sognare i telespettatori con la loro storia d'amore nata negli studi di Cinecittà. Il figlio di Elenora Giorgi, durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, aveva detto alla sua amata che desiderava portarla in spiaggia appena si sarebbero potuti vedere.

A coronare il sogno dei due innamorati ci ha pensato Barbara D'Urso che, da giorni, stava organizzando questo ricongiungimento. Nel pomeriggio di domenica 24 maggio, qualche ora prima della diretta dove doveva andare in onda il primo appuntamento in spiaggia, la conduttrice partenopea è stata avvisata che i fidanzati si erano già visti il giorno precedente per un servizio fotografico, mentendo anche in diretta a Barbara alle prime domande in cui hanno negato la cosa.

Le domande di Barbara D'Urso a Clizia: 'Da quanto tempo non vedi Paolo?'

Barbara D'Urso, consapevole di avere prove a testimonianza del fatto che i due ragazzi le stessero mentendo, li ha messi alla prova, facendo loro delle domande.

La padrona di casa ha chiesto a Clizia: "Da quanto tempo non vedi Paolo?" I due ragazzi hanno risposto contemporaneamente: "Dal 24 febbraio". Le espressioni di perplessità della D'Urso di fronte alle loro risposte, hanno fatto intendere che in realtà, Barbara, fosse a conoscenza di qualcosa e infatti ha subito raccontato cosa era venuta a sapere.

La conduttrice partenopea ha detto che intorno alle 19:00, in camerino, qualcuno le aveva riportato la notizia che Paolo e Clizia avevano fatto un servizio fotografico insieme il giorno precedente per la copertina di un giornale.

Paolo e Clizia hanno inizialmente negato: 'No Barbara'

La D'Urso ha detto che non voleva credere alla cosa e Paolo ha negato: "No, Barbara" e, insieme a Clizia hanno provato a dare nuovamente spiegazioni sui quattordici giorni di isolamento di Ciavarro in Sicilia, fra le espressioni esterrefatte della conduttrice.

Barbara alla fine è riuscita a far confessare ai due ragazzi l'accaduto, nonostante Paolo cercasse ancora di negare l'evidenza, la Incorvaia alla fine ha ceduto dicendo la verità: "Ieri abbiamo fatto queste foto". La conduttrice si è detta dispiaciuta e ha aggiunto: "Perché siamo qui a fare questa sceneggiata?". La padrona di casa ha detto di esserci rimasta male e che non voleva prendere in giro il pubblico, ma comunque ha sempre sostenuto la coppia e alla fine ha permesso loro di vivere l' incontro in spiaggia.