Continua la storia d'amore nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, composta dalla influencer siciliana Clizia Incorvaia e da Paolo Ciavarro. I due stanno vivendo la loro storia d'amore solo attraverso contatti telefonici, poiché l'emergenza sanitaria e le norme instaurate dal governo non garantiscono lo spostamento. Nonostante queste difficoltà pare che la coppia stia andando bene e alcuni Gossip vedevano i due come volti della prossima edizione di Temptation Island, notizia però subito smentita dalla influencer.

Clizia Incorvaia su Temptation Island e su la convivenza con Paolo

Durante un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Clizia ha parlato ampiamente prima di tutto di come si sente con Paolo e in seguito su come sta vivendo questo periodo di isolamento domiciliare, svelando anche alcune novità sul suo percorso lavorativo e sui progetti del futuro. Clizia, alla domanda se andrebbe a convivere con Paolo, non ha escluso questa possibilità, ma ha ammesso che prima vuole vivere con calma questo rapporto e che non si sente ancora pronta ad un passo così grande, soprattutto non si sente pronta a presentare la figlia avuta con il cantante Francesco Sarcina.

Ha poi ammesso che Paolo sembra un principe, che ha delle qualità che altre persone non apprezzano, mentre lei invece sì perché la fa sentire protetta.

In questi giorni inoltre sono iniziate le selezioni per Temptation Island, l'edizione che dovrebbe andare in onda questa estate, se la situazione in Italia dovesse migliorare in modo da consentire spostamenti e la messa in onda del programma. Alcuni rumors vedevano la coppia formata da Paolo e Clizia come prossima coppia del programma, ma alla domanda l'influencer ha smentito, definendo che è una follia questa notizia e di non sapere chi ha messo in giro queste voci, ma chiunque lo abbia fatto si sbaglia di grosso poiché non rispecchia il loro modo di vivere.

Altre dichiarazioni di Clizia sulla sua storia con Paolo

Intervistata dal settimanale Nuovo, la influencer ed ex gieffina ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alla sua relazione con Paolo e la sua carriera lavorativa. Innanzitutto, ha dichiarato di sentire molto vicino il suo fidanzato Paolo, nonostante i due si stiano sentendo solo telefonicamente, dicendo che Paolo l'ha raggiunta molto attraverso via messaggi e con tante lunghe telefonate.

Aggiungendo che data la situazione del Paese, non è giusto infrangere le regole e rischiare una denuncia, bensì è giusto rimanere a casa e rispettare le regole. La donna a proposito di Ciavarro, ha aggiunto che è un uomo di altri tempi, uno che le dedica molte attenzioni ma non lo fa via social, bensì nel privato creando così una cosa ''loro e magica'', almeno così la definisce Clizia.