Dalle 13:40 alle 14:10 su Canale 5 va in onda "Beautiful", la soap più longeva della televisione italiana. La rete Mediaset, da questa settimana, ha deciso di interrompere la messa in onda del telefilm la domenica, al cui posto viene trasmessa la replica di "Casa Vianello". Nella settimana che va dal 4 al 9 maggio non mancheranno i colpi di scena, con Shauna che minaccerà Zoe dopo che noterà la figlia riversa per terra. Tra le altre cose, vedremo inoltre pure che Ridge accetterà che Flo entri a far parte della Forrester Creations.

Trame da lunedì 4 a sabato 9 maggio: Shauna minaccia Zoe

Nelle puntate del telefilm americano che saranno trasmesse dal 4 al 9 maggio, assisteremo a Katie che comunicherà a Donna e Brooke la decisione di aver rifiutato la proposta di matrimonio di Bill Spencer. La Logan scoprirà poi l'ex marito mentre si intratterrà piacevolmente con Shauna. Secondo le Anticipazioni Tv della settimana, vedremo che Flo vorrà dire tutta la verità a Hope, ma Zoe farà di tutto per impedirglielo. Le due ragazze avranno un confronto acceso e ad averne le conseguenze peggiori sarà Flo, che si accascerà per terra perdendo i sensi.

In quel momento arriverà Shauna e quando vedrà la figlia riversa per terra, minaccerà Zoe con il taser.

Intanto, Hope sarà molto felice di avere scoperto che Flo è sua cugina e proporrà a Ridge e Brooke di assumerla alla Forrester Creations. Dopo qualche perplessità iniziale, alla fine Ridge accetterà. Secondo gli spoiler della prossima settimana, Shauna parlerà con Zoe e scoprirà che la ragazza sa tutta la verità e che sta difendendo il segreto per il padre, ma anche perchè rischierebbe di essere considerata una complice.

La Fulton e la Buckingham cercheranno di convincere Flo affinché non riveli la verità a Hope su Beth.

Anticipazioni dal 4 al 9 maggio: Shauna e Flo vengono accolte in casa Forrester

Secondo le anticipazioni tv della soap americana, vedremo che Wyatt Spencer sarà geloso quando vedrà Sally e Thomas parlare di nascosto. Tra le altre cose, assisteremo ad Amelia che spingerà Liam affinché resti a Parigi con Steffy e le figlie.

Lo Spencer si trova ora nella capitale francese, in quanto è stato spinto da Thomas e Hope a passare un pò di tempo con le bambine. Wyatt e Sally avranno una discussione dopo che l'uomo ha visto la donna in atteggiamenti ambigui con Thomas e la Spectrà rinfaccerà allo Spencer di essersi fatto coinvolgere da Flo, vera causa del peggioramento del loro rapporto.

Nelle altre anteprime, vedremo che Shauna, Zoe e Flo stringeranno un patto di ferro per non rivelare il segreto ad Hope. Intanto alla Forrester, Shauna e Flo verranno accolte in maniera molto calorosa da Ridge, Brooke e Hope. Tutti e tre i componenti della famiglia vorranno che la ragazza entri a far parte della linea di moda Forrester Creations.

Per scoprire le altre novità delle famiglie Forrester, Logan e Spencer non ci resterà che aspettare le prossime puntate. Intanto, per chi non potrà seguire giornalmente gli episodi su Canale 5, ci sarà la possibilità di vedere le repliche su MediasetPlay, la piattaforma online della rete del Biscione.