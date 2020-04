La diffusione del Coronavirus in Italia ha stravolto i palinsesti di tutte le reti televisive, che hanno preferito lasciare spazio all'informazione, accantonando molti programmi d'intrattenimento. I rumors che riporta Dagospia, inoltre, sostengono che a Mediaset stiano lavorando sodo affinché un format molto amato possa andare in onda quest'estate: Temptation Island nelle sue versioni Nip e Vip. Nulla di certo, invece, ci sarebbe per l'edizione del Grande Fratello che dovrebbe essere condotta da Barbara D'Urso a settembre.

I gossip di Dagospia su GF e Temptation Island

A pochi giorni dal ritorno in Tv di Uomini e Donne, sul web impazzano le indiscrezioni su altri due programmi Mediaset molto amati, la cui messa in onda potrebbe slittare oppure saltare a causa per l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Nelle ultime ore, però, Dagospia ha riportato due interessanti gossip che circolano nell'ambiente dello spettacolo, entrambi riguardanti il palinsesto di Canale 5 dell'imminente futuro.

Il primo format che il blog di Roberto D'Agostino ha citato, è la versione del Grande Fratello dedicata alla gente comune, ovvero quella che dovrebbe essere condotta da Barbara D'Urso per il terzo anno consecutivo.

Se la presentatrice aveva anticipato il ritorno della sua trasmissione a settembre 2020 (dopo una pausa durata poco più di un anno), pare che i vertici di rete abbiano rinviato il tutto a data da destinarsi.

"Stando alle nostre fonti, così non dovrebbe essere", si legge sul web di recente in merito al periodo in cui sarebbe prevista la messa in onda della nuova edizione del reality.

Temptation Island regolarmente in onda? Le ultime news

A differenza del Grande Fratello, c'è un'altra amata trasmissione Mediaset che ad oggi sarebbe ancora regolarmente in palinsesto: stiamo parlando di Temptation Island, la cui messa in onda è prevista per l'estate prossima in entrambe le sue versioni.

A proposito di ciò, Dagospia fa sapere: "Il reality dovrebbe andare in onda, sia con l'edizione Nip che con quella Vip".

Chi conosce il format, però, sa bene che consiste nella convivenza tra fidanzati/e con ragazzi single in due villaggi differenti per 21 giorni, al termine dei quali ci sono i falò di confronto finali per decidere se tornare a casa insieme, separati oppure con una persona che si è conosciuta durante la vacanza.

"Il programma sui sentimenti non potrebbe prescindere dal contatto fisico. Il cast e il gruppo di lavoro verrebbe messo in quarantena prima delle registrazioni?", si chiede il blog di Roberto D'Agostino.

Canale 5 riparte da Uomini e Donne il 20 aprile

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulle nuove edizioni di Grande Fratello, Temptation Island Nip e Vip, il pubblico di Canale 5 dovrà accontentarsi di un grande ritorno: da lunedì 20 aprile, infatti, a far compagnia a telespettatori tornerà Uomini e Donne in una versione tutta nuova e rivisitata.

Come hanno anticipato la conduttrice Maria De Filippi e l'autrice Raffaella Mennoia negli ultimi giorni, le puntate inedite del dating-show che andranno in onda a partire dalla prossima settimana avranno due sole protagoniste: Gemma Galgani e Giovanna Abate potranno conoscere dei corteggiatori soltanto virtualmente, senza mai vedere il volto di nessuno di loro.

Soltanto dopo aver preso una decisione definitiva, la dama e la tronista avranno l'occasione di vedere il viso della persona che hanno scelto, rischiando che il suo aspetto fisico non sia come quello che si sono immaginate durante le tante chat che si sono scambiati nella fase di frequentazione a distanza.