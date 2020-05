Nonostante la quarta edizione del GF Vip si sia conclusa da quasi un mese, alcuni ex concorrenti e diversi personaggi dello spettacolo esprimono ancora il loro parere su un'ex protagonista del programma. Nelle scorse ore anche Eleonoire Casalegno ha detto ciò che pensa di Antonella Elia, la quale nella casa di Cinecittà è stata spesso criticata a causa della sua aggressività. Dopo aver fatto sapere che non prenderebbe nuovamente parte al Reality Show a differenza di Valeria Marini, la nota conduttrice ha speso una lancia a favore dell’ex valletta di Mike Bongiorno.

La presentatrice di ‘Vite da copertina’, pur ammettendo che la sesta finalista del Grande Fratello Vip ha un carattere forte, ha infatti precisato che gli atteggiamenti che ha avuto nella casa non possono essere considerati degli atti di bullismo. In questo modo la Casalegno ha quindi fatto capire di pensarla diversamente dell'ex soubrette del bagaglino, che dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni ha ribadito più volte che la Elia le abbia messo le mani addosso.

Eleonoire Casalegno ammette che Antonella Elia non ha un carattere facile

Nelle ultime ore, Eleonoire Casalengo ha rilasciato un’intervista al portale ‘Super Guida Tv’. La nota conduttrice, per iniziare è tornata a dire la sua su ciò che Valeria Marini ha fatto al GF Vip 4. A detta della presentatrice del programma ‘Vite da copertina’, l’ex soubrette del bagaglino ha avuto un rapporto emblematico con Antonella Elia nella casa più spiata d’Italia.

A questo punto la Casalegno ha espresso la sua opinione sulla showgirl torinese dicendo: “È sicuramente un peperino e non ha un carattere semplice, però non si può parlare di bullismo”. La 43enne si è espressa anche sul suo recente intervento a ‘Live Non è la D’Urso’, per aver detto alla Marini di non voler parlare di ciò che è successo al Grande Fratello Vip tre anni prima. In particolare, la conduttrice ha sottolineato che Valeria si dovrebbe ricordare di ciò che era stato fatto a Mariana Rodriguez.

Eleonoire avendo avuto la possibilità di partecipare al programma prodotto da Endemol Shine Italy ha concluso dicendo che non rifarebbe questa esperienza, pur considerandola importante.

La conduttrice di ‘Vite da copertina’ annuncia il ritorno del programma

Eleonoire Casalegno oltre a commentare gli scontri che Valeria Marini e Antonella Elia hanno avuto nella casa più spiata dagli italiani, ha dato delle delucidazioni sul programma di TV8. Dopo una serie di repliche, la conduttrice tornerà finalmente al timone di ‘Vite da copertina’ con Giovanni Ciacci, e farà compagnia ai telespettatori fino a fine giugno 2020.

A tal proposito l’ex gieffina ha anticipato di non essere riuscita a trattenere le lacrime durante la registrazione di una puntata dedicata a Fabrizio Frizzi, che ha avuto la fortuna di conoscere quando era ancora sposato con Rita Dalla Chiesa. Infine la presentatrice si è espressa sul suo rapporto con Giovanni Ciacci, svelando che anche se tra di loro c’è tanta sintonia ogni tanto litigano sulle pagelle poiché non approva alcuni look del collega.