L'attesa per i fan di Can Yaman sta per finire. A giugno, presumibilmente da metà mese, l'attore turco sarà di nuovo protagonista sugli schermi di Canale 5 con la nuova soap tv 'Daydreamer-Le ali del sogno', in cui interpreterà il ruolo di Can Divit, un fascinoso fotografo e avventuriero. Entrato nel cuore del pubblico italiano, grazie alla sua interpretazione in 'Bitter Sweet' andata in onda la scorsa estate, Can è ormai un attore richiesto tanto che l'hashtag del suo ultimo lavoro è andato anche in trend su Twitter. Felice dell'amore che il pubblico continua a dimostrargli, l'attore ha voluto ringraziare i fan con un messaggio che ha mandato in visibilio i suoi ammiratori.

'Daydreamer', la nuova soap di Can Yaman a giugno su Canale 5

Dalle indiscrezioni riportate su alcuni siti web, pare che 'Daydreamer-Le ali del sogno' debutterà su Canale 5 già il prossimo 10 giugno, subito dopo il termine di Uomini e donne. Da quanto si apprende, la soap turca, il cui titolo originale è 'Erkenci Cus', parla della storia d'amore travagliata tra Can Divit (Can Yaman) e la giovane sognatrice Samen, una ragazza che sogna di diventare scrittrice e che nel frattempo lavorerà presso l'agenzia pubblicitaria gestita dalla famiglia Divit. La storia tra i due sarà travagliata e piena di ostacoli, soprattutto a causa del fratello di lui Emre e della fidanzata Aylin.

Can Yaman beniamino del pubblico dopo il successo di 'Bitter sweet'

In attesa di scoprire se vi sarà il lieto fine per i protagonisti, si viene a sapere che 'Daydreamer' si compone di 51 episodi e andrà in onda nella fascia oraria lasciata libera da Uomini e donne, così come successo l'estate scorsa per 'Bitter sweet', la soap rivelazione che ha consacrato Can Yaman beniamino del pubblico italiano.

Da quel momento, l'attore turco non si è più fermato, tanto che sta lavorando ad una nuova serie tv 'Mr False' in cui è tornato a recitare al fianco di Ozge Gurel, la Nazli di 'Bitter Sweet'. L'hashtag del nuovo lavoro, è balzato in men che non si dica, in cima ai trend top di twitter, segno di quanto Can Yaman sia amato e apprezzato dal pubblico.

Il protagonista di 'Daydreamer' ringrazia i fan: 'Sarete sempre nel mio cuore'

Felicissimo per il successo e il grande affetto dimostratogli dal pubblico, Can ha voluto ringraziare i fan con queste parole: 'Sarete sempre nel mio cuore'.

Sarete sempre nel mio cuore 🇮🇹 pic.twitter.com/vU04E2lcRh — Can Yaman (@canyaman1989) May 28, 2020

Ringraziamento rivolto non solo agli ammiratori italiani ma anche ai follower spagnoli, cileni, ungheresi e greci, tanto per citarne alcuni, a cui ha poi dedicato altri messaggi di ringraziamento su Instagram. Parole che, come auspicabile hanno fatto impazzire i fan che ora, non aspettano altro che rivederlo in tv il prossimo giugno nei panni di Can Divit, l'affascinante e avventuroso fotografo che ruberà il cuore della giovane Samen.