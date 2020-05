Daydreamer-Le ali del sogno, la soap opera turca con protagonista Can Yaman che tutti stavano aspettando, ha finalmente la data di messa in onda. Nei giorni scorsi, i promo trasmessi da Canale 5 annunciavano soltanto che lo sceneggiato sarebbe iniziato a giugno, ma ora si sa con precisione quando inizierà: la soap turca prenderà il via mercoledì 10 giugno, riempendo nella programmazione il buco lasciato da Uomini e Donne che andrà in onda per l'ultima volta in questa stagione esattamente il giorno prima.

Daydreamer inizia mercoledì 10 giugno

L'attesa per i fan delle produzioni turche è finalmente finita.

Mediaset ha finalmente comunicato la data di inizio della soap Daydreamer-Le ali del sogno. Lo sceneggiato inizierà mercoledì 10 giugno, con la prima settimana di messa in onda che sarà quindi ridotta, visto che andrà in onda da mercoledì a venerdì. Dalla settimana successiva, invece, Daydreamer andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14.45. L'estate pomeridiana di Canale 5 sarà così all'insegna delle soap, visto che la produzione turca verrà anticipata da Beautiful e Una vita e seguita da Il Segreto.

Daydreamer: una tormentata storia d'amore

Daydreamer è una soap turca di 51 puntate della durata di circa due ore ma che in Italia andranno in onda con una durata ridotta, il che farà inevitabilmente aumentare il numero degli episodi.

La soap opera racconta la tormentata storia d'amore tra Can Divit, interpretato da Can Yaman, e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Il ragazzo è un fotografo avventuriero che si vede costretto a tornare a Istanbul quando suo padre decide di affidargli l'agenzia pubblicitaria di famiglia che dovrà portare avanti insieme a suo fratello Emre, un contabile dedito al lavoro.

Sanem, invece, è una ragazza timida con il sogno di diventare scrittrice. La ragazza per riuscire a sbarcare il lunario, aiuta suo padre nel negozio di famiglia in un popolare quartiere della città. In seguito, per poter essere autonoma, trova lavoro proprio nell'agenzia pubblicitaria di Can, dove lavora anche sua sorella Leyla.

Qui, la bella e timida Sanem conosce Can e tra i due inizia una tormentata storia d'amore fatta di intrighi e inganni.

Daydreamer: Can Yaman non è l'unico volto noto in Italia

Can Yaman è diventato famosissimo in Italia grazie alla soap Bitter Sweet dove interpretava il rude Ferit Aslan. Ciò gli ha permesso di prendere parte come ospite al programma C'è posta per te e di essere riconosciuto per strada ogni qualvolta viene in Italia, come testimoniano alcune foto di un suo recente viaggio a Napoli. Ora ritorna su Canale 5 con Daydreamer, ma Can Yaman non è l'unico volto noto in Italia presente nel cast della soap. In questa produzione turca c'è anche l'attrice Oznur Serceler che interpreta Layla, la sorella di Sanem e che nella soap Bitter Sweet prestava il volto alla simpatica amica di Nazli, Fatos.