Da qualche ora sul web non si parla d'altro che dei rumors su Giulia De Lellis diffusi da un investigatore privato. Alessandro Roma, tramite i suoi profili social, ha sostenuto di essere a conoscenza di alcuni piccoli segreti dell'influencer romana, la maggior parte dei quali riguarderebbero il suo privato.

La diretta interessata non è ancora intervenuta sulla vicenda, mentre Deianira Marzano ha voluto esprimere il suo parere, etichettando come falsità e cattiverie tutte le indiscrezioni che stanno circolando sulla collega.

Deianira si schiera con Giulia De Lellis su Instagram

Il Gossip sui presunti tradimenti di Giulia De Lellis ad Andrea Iannone e a Damante per il momento non ha trovato alcun riscontro nei fatti. Sebbene tanti siti stiano riportando le indiscrezioni lanciate da un investigatore privato, per adesso mancano le prove che dimostrerebbero delle presunte frequentazioni segrete tra la giovane ed alcuni calciatori e imprenditori.

L'influencer Deianira Marzano ha deciso di dire la sua tramite il suo profilo Instagram.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai follower sui rumors che chiamano in causa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la napoletana ha fatto sapere: "Riguardo agli screen che mi state inviando, per me è tutto falso e infondato".

La donna, dunque, ha voluto prendere le distanze da quelle che, a suo parere, sono soltanto cattiverie che una persona avrebbe riportato su Giulia, aggiungendo: "Il gossip sì, ma così non va assolutamente bene".

Il parere della Marzano su Giulia De Lellis

Anche se non ha parlato direttamente dell'indiscrezione diffusa da Roma, Deianira ha lasciato intendere ai suoi follower che non crede affatto a questa storia, soprattutto perché per ora non è supportata da alcuna prova.

"Non diamo visibilità ai pazzi che inventano cose assurde", ha detto l'influencer partenopea, facendo un chiaro riferimento a colui che per primo ha tirato in ballo i presunti tradimenti di Giulia De Lellis ai suoi ultimi due compagni.

La Marzano ha quindi espresso un giudizio molto chiaro sulla 24enne romana: "Da quello che ho visto di lei, tutto si può dire tranne che non sia una brava ragazza. Forse è confusa, però non diamo davvero adito alla gente di dire cose cattive".

Il silenzio di Giulia De Lellis sulle ultime voci

Deianira Marzano e alcuni fan si sono schierati dalla parte di Giulia De Lellis dopo aver appreso degli ultimi rumors sulla sua vita sentimentale. La diretta interessata, invece, per ora ha scelto di non esporsi: infatti, già da qualche ora sul profilo Instagram dell'influencer non compaiono nuove Stories o fotografie.

Ricordiamo che la De Lellis ormai già da qualche anno è protagonista del gossip: dal tormentato rapporto con Andrea Damante (col quale ci sarebbe stato un ritorno di fiamma da un paio di mesi), alle brevi relazioni prima con il cantante Irama e poi col pilota di MotoGp Andrea Iannone, passando per le presunte liti a distanza con Belen Rodriguez.