Domenica 24 maggio su Rai1 è stata trasmessa una nuova puntata di Domenica In. La padrona di casa ha deciso di omaggiare Al Bano Carrisi per le 77 candeline spente lo scorso 20 maggio. Durante il collegamento Mara Venier aveva previsto la lettura di una poesia scritta da Romina Power, ma il cantante pugliese ha chiesto di evitare per non mancare di rispetto alla sua attuale compagna, Loredana.

All'indirizzo del cantante, per il suo compleanno, sono arrivati numerosi messaggi, tra cui quello di Romina Power e Loredana Lecciso. La sua ex moglie aveva condiviso su Instagram lo scatto di una torta utilizzata per la festa a sorpresa.

La showgirl leccese, invece, fresca del ritorno di fiamma con l'artista ha omaggiato il suo compagno con uno scatto di coppia.

Al Bano ostile al gossip

Durante la chiacchierata con Maria Venier, la conduttrice veneta ha mandato in onda alcuni messaggi per il cantante pugliese. A omaggiare Carrisi sono stati: J-Ax, Pupo, Massimo Ranieri, Pippo Baudo e altri artisti.

Terminata la clip, la 'zia Mara' ha confessato ad Al Bano di avere tra le mani una poesia scritta da Romina Power. Prima di leggerla la conduttrice ha chiesto al diretto interessato se avesse voglia di ascoltarla. A quel punto Al Bano ha affermato: "Mi raccomando la par condicio".

Senza troppi giri di parole l'artista pugliese ha dichiarato che la trasmissione viene seguita sia dai fan di Romina Power sia da quelli di Loredana Lecciso.

A quel Mara Venier ha precisato che da parte della showgirl leccese non era arrivato alcun omaggio indirizzato al cantante. Ma Carrisi ha prontamente replicato: "Forse non hai chiesto".

Vista la situazione che si era venuta a creare, la conduttrice di Domenica In ha chiesto al suo ospite di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale.

Il diretto interessato allora ha preso la palla al balzo per cambiare discorso: "L'importante è volersi bene".

Mara Venier, per non creare polemiche, ha deciso di non mandare in onda neanche altri tre video in programma che, a quanto pare, parlavano della vita privata del cantante.

Loredana Lecciso su Romina Power

Nei giorni scorsi, Loredana Lecciso in un'intervista al settimanale Di Più era tornata a parlare di Romina Power. Scendendo nel dettaglio, la showgirl leccese aveva commentato la decisione dell'artista italo-americana di trascorrere la quarantena a Cellino San Marco.

Loredana Lecciso senza mezzi termini ha affermato: "Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui". Ancora una volta l'attuale compagna di Carrisi ha teso la mano a Romina Power. D'altronde la presenza della cantante statunitense nella vita di Al Bano non può passare inosservata, visto che ha avuto dei figli con il cantante.