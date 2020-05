In seguito al ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi, molti si sono chiesti cosa ne pensasse la showgirl leccese della presenza di Romina Power a Cellino San Marco. Attraverso un'intervista concessa al settimanale Nuovo, la compagna del cantante pugliese ha detto che per lei non c'è nessun problema sul fatto che l'artista italo-americana abbia trascorso la quarantena nella tenuta Carrisi.

Come è ormai noto, Romina Power ha trascorso il periodo di quarantena forzata a Cellino San Marco. L'ex moglie di Albano Carrisi aveva raccontato di essere rimasta bloccata in Italia, a causa del lockdown per l'emergenza Coronavirus.

La cantante, infatti, per tutto il periodo di marzo aveva partecipato ad Amici insieme ad Al Bano in qualità di ospite speciale.

Le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso

Interpellata dal settimanale Nuovo, Loredana Lecciso ha fornito la sua opinione sulla presenza di Romina Power in Puglia. La compagna di Albano Carrisi senza mezzi termini ha dichiarato: "Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui". Loredana ha spiegato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti di non avere alcun problema nei confronti dell'artista italo-americana.

Le affermazioni della Lecciso non hanno fatto altro che coincidere con quanto già detto in precedenza. In una recente intervista a Live - Non è la D'Urso la showgirl aveva teso una mano a Romina Power.

Ma non solo: Loredana Lecciso ha sempre dichiarato di avere rispetto per l'ex moglie di Albano Carrisi. Chissà che questa volta non si avveri il desiderio del cantante pugliese. Quest'ultimo ha sempre cercato di far trovare un punto d'incontro tra la sua ex moglie e la sua attuale compagna, in quanto entrambi madri dei suoi figli.

Romina Power: torta personalizzata per il compleanno di Al Bano

Mercoledì 20 maggio Al Bano ha spento 77 candeline. Il cantante pugliese, complice anche la pandemia, ha festeggiato il compleanno assieme alla sua famiglia. Loredana Lecciso ha deciso di omaggiare il suo compagno con uno scatto di coppia su Instagram: "Buon compleanno Al", contornato da tanti cuoricini rossi.

Romina Power, invece, ha scelto di documentare la festa in onore del suo ex marito.

Attraverso il suo profilo social la cantante italo-americana ha pubblicato lo scatto di una torta personalizzata. Nella didascalia Romina ha scritto: "Tanti auguri Albano, tanti auguri a te". Nonostante il ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e Loredana Lecciso, sembra che il rapporto con la sua ex moglie non sia cambiato affatto. I due ex coniugi hanno mostrato ancora una volta di essere in buoni rapporti, anche se l'amore tra i due si è spento da tempo.