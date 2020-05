I Ferragnez, in un modo o nell’altro, fanno sempre parlare di loro. L’ultima notizia, uscita su molti giornali di Gossip, riporta che Chiara Ferragni sarebbe di nuovo incinta. La news era già trapelata alcuni giorni fa ma sia lei sia Fedez avevano smentito. Ad alimentare dubbi e voci però ci ha pensato un insolito pancino mostrato dalla 33enne imprenditrice e influencer italiana in alcuni video e immagini sul profilo Instagram. I fan sognano un fratellino o una sorellina per Leone ma Fedez, interrogato in merito, ha smentito. Ironizzando poi sull'argomento ha chiesto a Chiara se dovesse dirgli qualcosa.

Il piccolo Leone avrà un fratellino o una sorellina?

Tramite i profili social dei Ferragnez, i fan dei due si sono detti entusiasti della possibilità che Chiara Ferragni diventi mamma per la seconda volta. In realtà molti sperano in un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone, primogenito molto amato dai sostenitori di Fedez e di Chiara Ferragni.

Non bisogna, però, dimenticare che per ora non vi sono conferme da nessuna delle parti e il pancino comparso sotto la gonna dell’influencer potrebbe essere soltanto un effetto del vestito oppure qualche chilo preso da Chiara negli ultimi mesi. Insomma nulla è certo per ora.

Un isolamento mostrato sui social dai Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso la permanenza in casa mostrando ai propri fan molti momenti della loro vita di coppia.

Inoltre il cantante ha anche organizzato alcuni concerti in diretta streaming dal balcone di casa, come quello dello scorso marzo insieme a Bocelli. I Ferragnez non hanno mai smesso quindi di intrattenere i propri sostenitori in tutti modi possibili.

Proprio dai video e dalle immagini, condivise su Instagram in questo periodo, nascono i rumors che ipotizzato una nuova gravidanza per Chiara Ferragni, notando il pancino sospetto mostrato dall’imprenditrice soprattutto nelle inquadrature di profilo.

Fedez: 'Con il prossimo pezzo prenderò diverse querele'

Intanto il cantante rap e marito di Chiara Ferragni è tornato al lavoro in campo musicale. Fedez sul suo profilo Instagram ha dichiarato: "Ho scritto due pezzi. In uno si viaggia alla grande, nell'altro mi prenderò una decina di querele. Non vedo l'ora".

Non sarebbe, infatti, la prima volta che il rapper italiano viene querelato e non solo per le sue canzoni. Alcune settimane fa, infatti, il Codacons aveva minacciato querele per il compagno di vita di Chiara Ferragni per la presunta mancanza di trasparenza sulle commissioni applicate da Gofundme, piattaforma utilizzata dai Ferragnez per fare beneficenza.

I fan intanto sono in trepidante attesa per scoprire se, quanto sospettato sulla nuova gravidanza di Chiara Ferragni, sia vero o meno ma, per ora, la coppia non si è espressa in modo chiaro e deciso. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per vedere se verrà fatta chiarezza sul pancino misterioso.