Il ritorno sugli schermi di Pamela Prati dopo la bufera legata al caso dell'inesistente Mark Caltagirone, non è piaciuto ai telespettatori di Rai 1 che, nella giornata di ieri, hanno boicottato l'intervista della showgirl sarda a Domenica In. Vistoso calo di ascolti per il contenitore domenicale di Mara Venier rispetto alla settimana precedente, dovuto alla mancanza di interesse verso Pamela la quale, come noto, è stata intervistata in occasione della presentazione del suo libro. Bufera anche sui social per la presenza della showgirl sarda sulla rete di Stato, anche a causa di un presunto 'cachet' che avrebbe percepito.

Fatto, questo, smentito dalla conduttrice Mara Venier.

Il pubblico di Domenica In boccia la presenza Pamela Prati

Mentre un anno fa tutte le trasmissioni televisive che trattavano il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone riscuotevano ottimi dati di ascolto, ora, a distanza di tempo, le cose sembrano essersi invertite. Nella puntata di 'Domenica In' di ieri 17 maggio, la showgirl sarda è apparsa in video per la prima volta dopo lo scandalo delle finte nozze e lo ha fatto per sottoporsi ad un'intervista legata al lancio del suo libro. Dai dati Auditel diffusi in mattinata, si però visto come il contenitore di Mara Venier abbia perso circa mezzo milione di spettattori rispetto alla settimana precedente, attestandosi su una media di 3.045.000.

Domenica In, la Prati continua a giustificarsi: 'Sono stata plagiata'

Anche se il calo di ascolti non può essere solo riconducibile alla presenza di Pamela Prati, certo è che il pubblico pare essersi stancato di essere preso in giro, dopo quanto avvenuto lo scorso anno. Ripercorrendo quanto accaduto di fronte a Mara Venier, la Prati è scoppiata in lacrime, ribadendo ancora una volta il fatto di essere stata plagiata: 'Dietro c'era il famoso sistema'.

Le due ex amiche della showgirl, nonché sue ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sentitesi nuovamente tirate in causa, hanno voluto rispondere per le rime alle frecciate della Prati attraverso i social. Dal botta e risposta, si è scoperto che la Prati, sino ad ora, non le ha denunciate, così come sempre annunciato invece dalla stessa in tv.

Bufera sull'ospitata di Pamela Prati, ha ricevuto un compenso?

Sui social, oltre al botta e risposta con le due antagoniste, è scoppiata una bufera riguardo ad un possibile compenso che Pamela Prati avrebbe ricevuto per l'ospitata a 'Domenica In'. A fare chiarezza, rispondendo ad un fan su Instagram, ci ha pensato proprio Mara Venier, la quale ha cercato di placare gli animi dichiarando che 'Pamela Prati non è stata pagata'. Nonostante ciò, anche Michele Anzaldi di Italia Viva e membro della commissione di vigilanza Rai, ha voluto chiedere spiegazioni ai vertici dell'azienda per la decisione di ospitare la showgirl dopo "l'ospitata-truffa dell'anno scorso".