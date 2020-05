Circa un anno fa, tutti i programmi televisivi che parlavano del fantomatico matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone registravano sempre un boom di ascolti. Ad un anno di distanza la situazione appare invece totalmente diversa. Ad un anno dallo scandalo che l'ha coinvolta, Pamela Prati è tornata in tv nel salotto di Mara Venier nella trasmissione Domenica In, ma la sua presenza pare non essere stata affatto gradita dal pubblico. Il programma infatti durante la sua intervista ha perso circa mezzo milione di telespettatori, tra le cause si ipotizza proprio la presenza della Prati.

L'analisi degli ascolti di Dagospia

Giuseppe Candela di Dagospia, dopo aver analizzato gli ascolti del programma andato in onda domenica 17 maggio, ha potuto affermare con sicurezza che il ritorno sullo schermo di Pamela Prati non ha suscitato per niente l'interesse del pubblico. Questo ritorno doveva rappresentare per il programma un momento di grande successo innalzando il livello di share, ma alla fine si è rivelato essere un vero e proprio flop. Mettendo a confronto i dati dello share del programma andato in onda ieri con quelli di quando è andato in onda la scorsa settimana, il calo è apparso davvero drastico. Sono scomparsi circa mezzo milione di telespettatori. Non è chiaro se il calo sia da attribuire alla presenza della Prati oppure se invece è dovuto all'incrocio con altri programmi che hanno attirato maggiormente l'interesse del pubblico.

Questo calo di spettatori registrato però in fondo non stupisce più di tanto, in quanto la situazione che ancora oggi vede coinvolta l'ospite di Mara Venier non è cambiata nel corso del tempo. Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Petricciolo continuano infatti ad accusarsi a vicenda oggi come un anno fa, ognuna portando avanti la propria verità.

Ed è proprio questa situazione non ancora definita che potrebbe aver stancato il pubblico.

La lunga intervista alla showgirl

Quello della Prati doveva essere un momento di grande televisione ma, stando a quanto rivelano i dati ufficiali, pare che la sua ospitata non ha suscitato l'interesse sperato. La showgirl sarda ha accettato di riaffacciarsi timidamente in televisione per presentare il suo libro e per rilasciare un'intervista alla padrona di casa ma il suo racconto non ha appassionato il pubblico.

Oltre al calo di ascolti, la sua presenza nel programma di Rai 1 ha riacceso una sorta di botta e risposta tra le protagoniste della delicata e misteriosa vicenda che un anno fa ebbe un clamoroso impatto mediatico. Dopo l'intervista alla Prati e dopo aver ascoltato le sue parole infatti le altre protagoniste della storia misteriosa, che ha visto la nascita del personaggio sconosciuto di Mark Caltagirone, hanno ricominciato a far sentire la loro voce attraverso i loro canali social. La verità sull'accaduto però resta tutt'ora ancora un'incognita da risolvere nelle sedi opportune.