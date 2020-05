Domenica 10 maggio, Romina Power è stata protagonista di un collegamento con Mara Venier. A Domenica In la cantante italo-americana ha raccontato come ha trascorso la sua quarantena. Durante il collegamento l'ex moglie di Al Bano ha fatto chiarezza anche sul perché si trovi a Cellino San Marco.

La conduttrice Rai ha chiesto alla cantante come mai si trovasse a Cellino, nella tenuta del suo ex marito. Romina ha precisato di essere in provincia di Brindisi perché a causa del lockdown non è più riuscita a tornare negli Stati Uniti. L'artista per tutto il mese di febbraio e marzo ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi in veste di ospite speciale.

Per questo motivo è rimasta bloccata in Italia.

La quarantena di Romina Power

Nella chiacchierata con Mara Venier, Romina Power ha raccontato come ha trascorso la sua quarantena. L'artista senza troppi giri di parole ha affermato: "Io non ho vissuto male questa quarantena, ma sono stata come in ritiro spirituale".

L'ex signora Carrisi ha confidato di essere in compagnia del suo primogenito Yari. Dunque, in questo momento i due hanno fatto delle cose che per mancanza di tempo avevano tralasciato come ad esempio cucinare insieme. Romina Power ha precisato che, nonostante la tenuta di Cellino San Marco sia affollata, avendo molto spazio a disposizione c'è anche la possibilità di ritagliarsi la propria privacy: "Ci sono molte stanze, così possiamo stare insieme e non".

Nel collegamento con Domenica In, l'artista italo-americana ha confidato di voler rimanere in Italia per un altro po' di tempo perché si sente più sicura. In Italia sarebbe molto più facile ricevere l'assistenza sanitaria, al contrario di come avviene negli States: "Lì è difficilissimo anche solo fare un test".

Infine, tra i vari argomenti trattati, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha rivolto un pensiero a tutte le mamme del mondo che in questo momento di massima emergenza sanitaria hanno passato dei giorni difficili: "Per fortuna si sta alleviando la situazione".

L'omaggio della Power a tutte le mamme del mondo

Romina Power in occasione della festa della mamma ha voluto omaggiare tutte le mamme del mondo. La cantante italo-americana attraverso un post pubblicato su Instagram ha pubblicato alcuni scatti di famiglia, in cui si trova in compagnia dei suoi figli e della sua mamma. Come didascalia la donna ha scritto: "Happy mother’s day to all mothers".

In poco tempo il post ha ottenuto moltissimi like e commenti. Tra i vari personaggi famosi, c'è da segnalare anche il 'mi piace' della giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith.

Ancora una volta l'ex moglie di Al Bano ha conquistato i suoi fan con la sua dolcezza ed il suo amore verso il prossimo.