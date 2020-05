Un nuovo evento tragico sconvolgerà la tranquilla esistenza dei vicini di Acacias 38. Gli spoiler degli episodi de 'Una vita', andati in onda ad aprile 2019 in Spagna (e che vedremo nelle prossime settimane su Canale 5), svelano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Samuel Alday (Juan Gareda) decideranno di fuggire dal quartiere per scappare della vendetta di Cristobal Cabrera. Purtroppo, il piano avrà conseguenze tragiche per il fratello di Diego.

Una Vita: Cristobal trova il nascondiglio di Genoveva

Le anticipazioni della soap opera iberica, in programma a breve su Canale 5, svelano che tra poco assisteremo a un nuovo lutto ad Acacias 38, lutto che scuoterà l'opinione pubblica.

Tutto inizierà quando Samuel e Genoveva scopriranno che Cristobal è a conoscenza del fatto che loro si trovino ad Acacias 38. Il criminale, infatti, dimostrerà di avere una vera ossessione nei confronti della Salmeron. Per questo motivo, la coppia deciderà di allontanarsi il prima possibile dal quartiere, sebbene non abbiano i soldi necessari per la fuga. L'Alday, a questo punto, inizierà a chiedere del denaro ai conoscenti. Peccato che tutti rifiutino di aiutarlo ad uscire dai guai. Alla fine, il fratello di Diego, disperato, si introdurrà nella latteria di Lolita, dove ruberà i soldi destinati alla raccolta di fondi organizzata da Susana e Rosina per fare alcuni lavori di restauro alla chiesa.

Samuel e la moglie si danno alla fuga

Dalle trame di Una Vita, si evince che Samuel approfitterà del rito funebre di Eduardo per uscire indisturbato dalla bottega della Casado, se non fosse visto dagli occhi della sarta. L'ex sarta metterà subito in allarme la moglie di Antonito. In seguito, Rosina si recherà presso l'abitazione dei coniugi Alday insieme a Liberto e Felipe per impedir loro di fuggire via.

In questo frangente, il fratello di Diego li implorerà di lasciare stare lui e la moglie, in quanto sono in grave pericolo. Per questo motivo, i due tenteranno la disperata fuga verso la porta di servizio, se non venissero intercettati da Jacinto e Augustina. L'Alday, spaventato a morte, darà alle fiamme una valigia, per poi gettarla nelle scale di Acacias 38.

In seguito, l'uomo e Genoveva approfitterà della confusione creata per scappare in strada, dove però verranno raggiunti da Cristobal ed i suoi scagnozzi.

L'Alday muore dopo aver salvato la Salmeron

Cristobal rimprovererà la Salmeron di averlo abbandonato, tanto da spararle contro un colpo d'arma da fuoco, colpo che sarà deviato dal povero Samuel. Per questo motivo il fratello di Diego, colpito in pieno petto, sarà trasportato in ospedale mentre Cabrera sfuggirà alla cattura delle guardie civili, intimando a Genoveva che presto si rifarà vivo. L'Alday morirà dopo alcune ore di dolorosa agonia tra le braccia della consorte. In questa circostanza, l'uomo chiederà alla moglie di scrivere una lettera a suo fratello e a Blanca per chieder loro perdono per tutto il male commesso nei loro confronti.

Infine, chiederà di organizzare una messa in suffragio di suo padre Jaime, ucciso con le sue mani molti anni prima.