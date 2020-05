Ivana Mravoza, dopo aver trascorso la quarantena in Repubblica Ceca, è riuscita a rientrare in Italia esattamente a Milano. Attraverso il suo profilo Instagram, la modella ceca ha rivelato di avere incontrato moltissimi ostacoli durante il suo viaggio. Oggi, però, l'unica cosa importante per Ivana è avercela fatta.

A causa del lockdown, Ivana Mrazova e Luca Onestini erano separati. La giovane, al momento del decreto dell'8 marzo si trovava nel suo paese d'origine con la sua famiglia. Altrettanto Luca, era a Bologna con i suoi congiunti.

Ivana racconta il suo viaggio su Instagram

Con l'entrata in vigore della fase 2 sul territorio italiano, Ivana Mrazova ha deciso di tornare in Italia, ma raggiungere Milano non è stato affatto facile.

La modella questa mattina, attraverso alcune Instagram Stories, ha deciso di raccontare ai suoi follower il suo rientro in Italia. La fidanzata di Luca Onestini ha esordito: "Dopo più di due mesi sono riuscita a tornare a Milano. Era un viaggio della speranza, non era facile, c'erano tanti ostacoli".

Ivana ha spiegato di non aver informato i fan del rientro, perché non era una cosa così scontata. La Mrazova, infatti, si è messa in viaggio in auto con il cognato e un amico. Sebbene i tre abbiano portato con sé tutte le certificazioni, ai vari confini hanno rischiato di dover tornare in Repubblica Ceca.

Ivana ha ammesso che in Germania sono passati senza alcun problema. In Austria, però, volevano mandare il trio indietro a causa della mancanza di alcuni documenti.

Una volta reperiti i documenti degli accompagnatori di Ivana, il viaggio è proseguito verso la Svizzera. Anche qui però ci sono stati dei problemi: lo Stato elvetico avrebbe invitato la modella, il cognato ed il suo amico a tornare indietro e passare dall'Austria per entrare in Italia.

A quel punto, la fidanzata di Luca Onestini ha deciso di proseguire il viaggio da sola perché i suoi accompagnatori, entro 24 ore, avrebbero dovuto tornare in Repubblica Ceca.

Il rientro della giovane a Milano è stato possibile grazie al suo agente che, per lavoro, si trovava a Bolzano.

Rinviayo l'incontro con Luca Onestini

Ivana Mrazova, adesso che ha raggiunto il capoluogo lombardo, ha raccontato ai fan il suo viaggio molto stressante. La giovane ha affermato che, a causa della tensione, se le avessero misurato la febbre in quel momento avrebbero riscontrato una temperatura piuttosto alta: "Tremavo, non ci credevo".

Sebbene la modella sia rientrata in Italia, adesso dovrà mettersi in quarantena per due settimane. Dunque, l'incontro con Luca Onestini, per il momento, è rinviato. Tuttavia, Ivana Mrazova ha concluso il suo intervento con molto entusiasmo: "L'importante è che ce l'ho fatta".