Serena Enardu e Pago si sono lasciati da qualche giorno e i gossip non sono mancati. L'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo con i propri follower, nel quale ha fatto intendere di riferirsi al suo ex compagno Pacifico che, a detta sua, starebbe cercando di accrescere la sua popolarità, inventanto episodi mai accaduti fra di loro.

Serena Enardu durante lo sfogo su Instagram ha detto che qualcuno ricama sulle cose

Serena Enardu ha pubblicato dei video sulle sue storie Instagram, facendo intendere, senza mai menzionarlo direttamente, che Pago stia raccontando cose mai accadute, per accrescere la sua popolarità.

L'influencer sarda si è lasciata andare a qualche minuto di sfogo e ha raccontato di aver letto alcune notizie, da lei giudicate come grandi cavolate. In particolar modo, proseguendo il discorso, ha fatto intendere che i diretti interessati stiano usando mezze parole, per far credere alle persone chissà cosa, in modo da aumentare la propria visibilità. Serena ha affermato che l'ex compagno stia ricamando sulla fine della loro relazione, ma in modo deciso ha ribadito più volte che fra loro due non è accaduto proprio nulla.

Serena potrebbe far riferimento all'intervista di Pago su Chi nella quale il cantante ha parlato di 'qualcosa di grave' accaduto fra loro

Serena Enardu, nonostante non abbia fatto riferimenti particolari al suo ex fidanzato o a episodi specifici, durante il suo sfogo su Instagram, avrebbe fatto intendere di riferirsi alle recenti dichiarazioni che il suo ex fidanzato avrebbe rilasciato a Chi.

Pago aveva dichiarato al settimanale che fra lui e Serena era accaduto un episodio, definito da lui come 'qualcosa di troppo grave' che lo ha portato a perdere la fiducia nella sua compagna, al punto da affermare che non avrebbe più riposto fiducia nella ex tronista. Pacifico è stato molto vago dicendo queste parole, in quanto non ha specificato questo 'qualcosa' cosa fosse.

La Enardu ha ribadito più volte nelle sue storie Instagram che fra lei e Pago non è successo proprio niente.

Serena pensa che Pago inventi episodi mai accaduti per accrescere la sua popolarità

Serena Enardu durante il suo sfogo con i follower, ha detto che qualcuno userebbe qualsiasi cosa per vendere, ricamando sulle vicende in maniera imbarazzante.

Serena potrebbe riferirsi alla carriera di cantante di Pago, che dopo la sua partecipazione al GF Vip 4 potrebbe essere rilanciata. In questi giorni Pacifico ha rilasciato il suo nuovo singolo e cercherebbe più popolarità, inventando cose mai accadute. Al momento non sembra esserci una possibilità di riavvicinamento fra i due ex gieffini e Pago aveva dichiarato a Chi che avrebbe ricominciato una nuova vita a partire dalla sua famiglia. Dopo il termine della relazione con la Enardu, il cantante è andato dalla ex moglie per stare insieme al figlio, dormendo a casa loro e i rumors su un possibile riavvicinamento fra Pago e Miriana Trevisan si erano rincorsi, ma sono stati smentiti dai due.