Sono giornate molto frenetiche quelle che sta vivendo Giulia De Lellis: sono tanti, infatti, i Gossip ai quali deve far fronte la giovane in queste ore, la maggior parte dei quali riguardano la sua movimentata vita amorosa. Se sui social network impazza il primo video di coppia che ha registrato con Andrea Damante, è sui siti che l'influencer è al centro di un'indiscrezione tutta da confermare sul suo recente passato.

Primo video con il 'Dama' per Giulia De Lellis

Anche se il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante è stato ufficializzato qualche settimana fa, Giulia De Lelis non si era ancora esposta sui social network assieme al ritrovato compagno.

Se il dj ha pubblicato su Instagram molti video nei quali compariva anche la fidanzata, quest'ultima si era limitata a parlare a mezza bocca di questa relazione, almeno fino ad oggi pomeriggio.

Domenica 3 maggio, infatti, l'influencer ha postato sul suo account di Tik Tok il primo filmato di coppia col "Dama": nelle immagini che hanno fatto impazzire di gioia i fan dei "Damellis", si vedono i due giovani riproporre la divertente scena di uno spettacolo di Enrico Brignano.

Il simpatico botta e risposta tra la 24enne e l'ex tronista di Uomini e donne, in pochissime ore è diventato virale: chi apprezza i piccioncini sin dal loro esordio in televisione, non ha potuto far altro che esultare nel vederli di nuovo complici ed affiatati come un tempo anche sui social.

Giulia De Lellis star di Tik Tok in poche settimane

Il video nel quale ripropone una scenetta comica con Andrea Damante, è soltanto l'ultimo in ordine di tempo che Giulia De Lellis ha pubblicato su Tik Tok in queste settimane. Da meno di un mese, infatti, la ragazza è sbarcata su questa nuova piattaforma digitale ed ha già conquistato l'attenzione di milioni di persone.

Qualsiasi cosa faccia l'influencer sui social network, diventa argomento di discussione per siti e giornali di gossip.

Non più di una decina di giorni fa, per esempio, la romana ha fatto parlare di sé per la parodia che ha fatto di una collega che, secondo tanti, sarebbe una sua rivale sia in amore che nella professione: Belen Rodriguez.

Prendendo spunto dall'imitazione che Virginia Raffaele ha sempre fatto della showgirl, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha riproposta una sua versione che ha fatto storcere il naso ai fan dell'argentina.

La 24enne, infatti, è stata presa di mira dalle critiche di coloro che non hanno apprezzato la sua presa in giro: "Ti piacerebbe essere come lei, tanto il copione è lo stesso. Prima ti sei lasciata e ora sei tornata insieme al suo ex, con l'unica differenza che Damante non è Stefano De Martino".

Il successo inarrestabile di Giulia De Lellis

Nonostante sia costantemente al centro di aspre critiche o insulti, la De Lellis rimane uno dei personaggi famosi più in vista e di successo degli ultimi anni.

Da quando ha esordito circa tre anni fa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante, Giulia ha visto crescere esponenzialmente la sua carriera, diventando una delle influencer più pagate e seguite in pochissimi mesi.

La 24enne romana, inoltre, è una vera e propria star dei social network: se su Instagram vanta oltre 4,5 milioni di followers, è su Tik Tok che la giovane sta sbancando con un seguito altissimo in poche settimane.

Inutile dire che le storie d'amore mediatiche che la ragazza ha vissuto, l'hanno aiutata a restare in copertina: prima la favola con il "Dama", poi la rottura e il flirt con il cantante Irama, fino ad arrivare al riavvicinamento con l'ex e la relazione importante con Andrea Iannone. Ora, però, i "Damellis" sono tornati insieme e c'è addirittura chi è certo che siano già pronti a fare il grande passo del matrimonio nella primavera del 2021.