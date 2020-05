Proseguono gli episodi di 'Una vita' (titolo spagnolo Acacias 38), nonostante l'emergenza sanitaria, per la quale tanti programmi televisivi sono stati temporaneamente sospesi. Le anticipazioni relative alla puntata della famosa soap opera spagnola di Canale 5, che verrà trasmessa lunedì 4 maggio, rivelano tante sorprese, pronte ad intrattenere i fan della telenovela. Fra queste, gli spoiler mettono in risalto il ritorno del Martinez ad Acacias e la scoperta di quest'ultimo della verità sulla Alvarado, tenutagli nascosta per tanti anni dalla Dicenta.

Lucia, infatti, dopo la storia con Telmo, sposa Eduardo Torralba e diviene madre di un bellissimo bambino, Mateo.

'Una Vita' va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle ore 14:10. Tutti gli episodi della soap opera spagnola possono essere rivisti in streaming oppure on demand su Mediaset Play nell'apposito canale. Attraverso questa piattaforma, infatti, è possibile recuperare tutti i vecchi programmi televisivi e di rivederli in qualunque orario della giornata.

Telmo torna ad Acacias ed affonta la Dicenta

Il Martinez fa improvvisamente ritorno ad Acacias ed ha un confronto con Ursula dalla quale vuole sapere il motivo per il quale nelle sue lettere non gli abbia mai accennato del nuovo matrimonio della Alvarado con Eduardo e del figlio Mateo. L'ex perpetua, infatti, nonostante la lontananza, non ha mai smesso di avere contatti con Telmo, anzi, lo ha messo a conoscenza di quanto successo negli ultimi quattro anni, tralasciandogli però la verità riguardante la nuova vita di Lucia.

Dopo la scomparsa dell'ex religioso, la Alvarado non ha voltato le spalle alla Dicenta, tant'è che l'ha accolta nella sua abitazione affidandole il compito di istitutrice di suo figlio. Ursula segue amorevolmente Mateo sin da quando è in fasce e, oltre a vedere crescere il figlio di Lucia, vede anche crescere e consolidarsi il rapporto fra quest'ultima e il Torralba.

Il Martinez è deluso dal comportamento di Ursula

La Dicenta non ha mai accettato il fatto che il Martinez abbia lasciato il sacerdozio per sposare la Alvarado, ma, nel momento in cui lo ha visto disonorato e ferito, non è stata affatto contenta nel vedere i due separarsi. Ma perché l'ex perpetua di Telmo ha nascosto a quest'ultimo la storia d'amore fra la Alvarado e il Torralba? Forse per evitare ulteriori sofferenze all'ex religioso? Gli spoiler svelano che in realtà Lucia ha obbligato la Dicenta a tenere nascosto un importante segreto che riguarda il figlio Mateo, al quale ormai Ursula si è molto legata.

Telmo, nel scoprire la verità sull'ex amata, rimane particolarmente deluso dal comportamento della Dicenta e non perde tempo a comunicarglielo.