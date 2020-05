La quarantena di coppia a Roma è appena finita per Giulia De Lellis e Andrea Damante: nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, il ragazzo ha usato i social network per far sapere di essere in partenza per Milano, probabilmente per ragioni di lavoro. La foto con la quale il dj ha confermato la momentanea separazione dalla ritrovata compagna, però, è dolcissima: i "Damellis" si sono fatti immortalare mentre si abbracciavano teneramente in cucina, poco prima che lui partisse.

Giulia De Lellis si separa da Andrea dopo due mesi

Sono passati quasi due mesi da quando Andrea Damante ha raggiunto Giulia De Lellis a Roma per trascorrere insieme la quarantena. Oggi, 4 maggio, con l'inizio della "Fase 2" il ragazzo ha deciso di tornare nella città dove vive da qualche anno, e l'ha fatto molto probabilmente per questioni lavorative (non ci si può spostare da una Regione all'altra se non per comprovati motivi di salute o di lavoro).

Ad annunciare ai fan la separazione temporanea dalla fidanzata, è stato il dj con una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories.

Nello scatto che ha fatto venire gli occhi a cuoricino ai tanti sostenitori dei "Damellis", si vedono l'ex tronista di Uomini e donne e l'influencer abbracciati in cucina poco prima che lui salisse in macchina per tornare al Nord.

"Last day", ovvero ultimo giorno, ha scritto il giovane accanto all'immagine che ufficializza la fine del periodo di quarantena di coppia tra lui e la 24enne romana nell'abitazione di Pomezia di proprietà della famiglia di lei.

Feeling ritrovato tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

La foto nella quale Giulia e Andrea si abbracciano dolcemente, è soltanto l'ultimo contenuto in ordine di tempo che i piccioncini hanno condiviso sui social network da quando sono tornati insieme.

Dopo che Damante ha pubblicato per primo il video nel quale si allenava con la fidanzata sulle spalle, sono state tante le Stories che hanno regalato ai fan della loro quotidianità.

Nella giornata di ieri, 3 maggio, anche l'influencer ha deciso di sbilanciarsi per la prima volta, postando sul suo account di Tik Tok un filmato nel quale riproduceva una simpatica scenetta con il compagno. Inutile dire, che tutti questi video e foto sono diventati virali in poco tempo, a conferma del fatto che i "Damellis" continuano ad essere una delle coppie più seguite ed apprezzate dello showbiz italiano.

Tanti tira e molla tra Giulia De Lellis e Damante

Sono passati poco più di tre anni da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti: negli studi di Uomini e Donne, dopo un lungo corteggiamento, è iniziata quella che tanti considerano una delle storie d'amore più chiacchierate di questo periodo storico.

A circa due anni dall'inizio dell'idillio, però, l'influencer usò i social network per informare i fan dell'improvvisa fine di tutto: senza dare spiegazioni sulle ragioni della rottura, la romana fece sapere di essere stata lei a lasciare il fidanzato (soltanto molto tempo dopo si scoprì che la 24enne aveva chiuso con il "Dama" perché era venuta a conoscenza di svariati tradimenti, raccontati poi nel libro "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza").

L'ex corteggiatrice ha avuto una breve ma mediatica relazione col cantante Irama nell'autunno del 2018, terminata la quale fu beccata più volte di nuovo assieme al dj.

Nell'estate del 2019, però, nella vita di Giulia è arrivato Andrea Iannone: il legame tra i due è durato quasi un anno, fino a febbraio scorso, quando lei ha ufficializzato la separazione su Instagram.

Negli ultimi due mesi, infine, la De Lellis è stata sulla bocca di tutti per l'ennesimo ritorno di fiamma con Damante, al quale ha deciso di dare un'altra possibilità pochissimo tempo dopo essersi lasciata col pilota di Moto GP.