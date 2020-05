Sono in tanti ad esprimere un'opinione su uno degli argomenti del momento: l'ennesimo ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tina Cipollari, che ha visto nascere questo amore negli studi di Uomini e donne, ha usato l'ironia per commentare la nuova possibilità che l'influencer ha deciso di dare al dj: in una diretta Instagram che ha fatto nelle scorse ore, infatti, l'opinionista Mediaset ha detto che lei non avrebbe mai perdonato i tradimenti come invece ha fatto la 24enne romana.

Il parere di Tina sul ritorno tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis sono usciti allo scoperto, non passa giorno che qualcuno non si esponga per dire cosa pensa di quest'ennesimo riavvicinamento. Anche se i diretti interessati sembrano dare poca importanza ai giudizi altrui, sono davvero in molti ad aver storto il naso nello scoprire che i "Damellis" sono tornati insieme un'altra volta.

Tra i più scettici, spicca una persona che qualche anno fa ha visto nascere questa storia d'amore a Uomini e Donne: l'opinionista Tina Cipollari.

Mentre chiacchierava in diretta su Instagram con l'amico Simone Di Matteo (col quale ha partecipato a Pechino Express), qualcuno ha chiesto alla bionda vamp di esprimere un parere sulla coppia più chiacchierata del momento.

"Cosa ne penso del loro ritorno? Lei nel libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, ma io aggiungerei che le corna stanno bene su Giulia a questo punto", ha dichiarato la collega di Gianni Sperti con un palese tono ironico.

La Cipollari 'si dissocia' da Giulia De Lellis sui social

Dopo aver puntualizzato che quella che aveva appena fatto era soltanto una battuta di spirito, Tina ha aggiunto: "Io voglio bene a lei e sono felice se l'amore ha trionfato. I motivi per i quali si sono lasciati, li conosciamo tutti. Dopo essere stati lontani tanto tempo, sono tornati insieme perché hanno capito di essere fatti l'uno per l'altro".

La Cipollari, però, ha voluto in qualche modo prendere le distanza da Giulia De Lellis quando ha detto: "Il perdono è soggettivo e dipende anche dalle situazioni. Io non credo che perdonerei".

Insomma, l'opinionista di Uomini e Donne ha sposato il pensiero che tanti curiosi hanno manifestato nelle ultime settimane sull'influencer e la sua eccessiva bontà nel passare sopra a mancanze di rispetto molto gravi che il compagno le ha fatto in passato (che le è costata critiche molto dure e insulti a volte irripetibili).

Damante saluta Giulia De Lellis e torna a Milano

Il commento simpatico che Tina Cipollari ha fatto sui social sui "Damellis", arriva proprio nel giorno in cui la coppia finisce al centro del Gossip per un'improvvisa separazione.

Andrea, infatti, ha usato Instagram per far sapere di essere in partenza per Milano: il periodo di quarantena che il dj ha trascorso a Pomezia con Giulia è finito, ora è il momento di tornare al lavoro al Nord dopo quasi due mesi.

Una foto nella quale abbraccia teneramente la De Lellis, è il modo che ha scelto il giovane per comunicare ai fan che oggi è l'ultimo giorno che lui e la fidanzata hanno condiviso a Roma: l'influencer, infatti, pare sia restata nel Lazio per godersi ancora un po' di tempo con la famiglia e soprattutto con le due nipotine che non vedeva dall'inizio dell'isolamento.