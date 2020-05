Cristina Buccino potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Stando a quanto riportato da 'Oggi', nella rubrica 'Ah, saperlo... Pillole di Gossip' curata da Alberto Dandolo, la modella calabrese starebbe 'spingendo' per entrare nella casa più spiata d’Italia.

In una recente diretta Instagram con Simona Ventura, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno del reality-show di Canale 5. Tra le indiscrezioni fornite dal conduttore, il nuovo Grande Fratello avrà dei ‘vipponi’ ancora più famosi della scorsa edizione. Quest’ultimo punto è sempre stato un pallino del direttore di ‘Chi’.

L’indiscrezione su 'Oggi'

Sulla casa più spiata d’Italia i riflettori dovrebbero accendersi nuovamente il prossimo autunno. Al momento, tra le varie notizie e indiscrezioni si sa solamente che Pupo è confermato come opinionista e Alfonso Signorini come conduttore del reality-show.

Stando alle indiscrezioni fornite da Alberto Dandolo nella rubrica 'Ah, saperlo... Pillole di gossip', sul settimanale 'Oggi', Cristina Buccino potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Sulla rubrica di Dandolo si legge: "Da un po’ di tempo Cristina Buccino è scomparsa dal piccolo schermo. La showgirl avrebbe però un sogno nel cassetto, per cui starebbe smuovendo mari e monti: vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a ottobre su Canale 5.

Ci riuscirà? Ah, saperlo...".

Al momento le voci riportate rimango tali, visto che non c’è alcuna conferma da parte del conduttore o della diretta interessata. Se la notizia dovesse essere veritiera, va detto che non sarebbe la prima volta di Cristina Buccino in un reality-show. In passato è stata naufraga all’Isola dei Famosi: esperienza descritta in modo negativo dalla stessa showgirl.

L’unica cosa certa è che già in passato il nome della Buccino era stata accostato al più storico dei reality-show. Ai tempi del GF Vip 2, Cristina era in pole position per entrare nella casa più spiata d’Italia assieme alle sorelle Maria e Donatella e giocare come concorrente unico. Poi però entrarono nella casa di Cinecittà i fratelli Rodriguez.

Intanto la Buccino smentisce il flirt con Iannone

Nei giorni scorsi Cristina Buccino è stata protagonista di alcune insistenti voci di gossip. Secondo alcuni la modella avrebbe avuto un flirt con Andrea Iannone. In seguito ai numerosi pettegolezzi sul suo conto, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza. In un’intervista con Vanity Fair, la Buccino ha affermato: “Mi appioppano un fidanzato a settimana". Cristina ha spiegato che, in passato ci rimaneva male per le cose non veritiere sul suo conto mentre adesso ci ride sopra. Nell'intervista aveva anche precisato di aver trascorso la quarantena causata dal lockdown assieme ad una delle sue sorelle. Al contrario alcuni rumors avevano parlato di una presunta quarantena trascorsa a Lugano, nella casa del pilota.