Il gossip intorno a Giulia De Lellis continua a tenere banco. Questa volta però non stiamo parlando del ritorno di fiamma con Andrea Damante, ma di vicende legate al suo lavoro. Stando alle indiscrezioni riportate da 361 Magazine, l'influencer di Pomezia potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

In una vecchia intervista Alfonso Signorini aveva confidato di aver archiviato i battibecchi avvenuti con la fidanzata di Andrea Damante. All'epoca il giornalista era l'opinionista del GF Vip 2, mentre Giulia era una concorrente della casa più spiata d'Italia.

Giulia potrebbe prendere il posto di Wanda Nara

Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti non da molto tempo, ma già circolano indiscrezioni sulla prossima edzione: Alfonso Signorini verrà confermato per la conduzione e con lui anche Pupo nel ruolo di opinionista. Secondo le indiscrezioni, potrebbe invece non essere confermata Wanda Nara e, per prendere il suo posto, ecco che spunta il nome di Giulia De Lellis che, in effetti, avrebbe tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di opinionista. L'influencer di Pomezia ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua anche se si tratta di una caratteristica non sempre apprezzata. Ricordiamo che nei mesi scorsi lo stesso Signorini aveva ammesso di aver contattato Giulia De Lellis per la quarta edizione del reality-show di Canale 5: "La cosa non è andata in porto, ma l'avrei voluta", furono le sue parole.

Signorini: 'Ci sono già alcuni concorrenti'

Alfonso Signorini nelle score ore è stato protagonista di una diretta Instagram con Simona Ventura. Durante la chiacchierata, la conduttrice non ha potuto fare a meno di chiedergli delle informazioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

A tal proposito il diretto interessato ha confermato che ci sarà la quinta edizione confidando che Pupo è "confermatissimo" come opinionista.

Per quanto riguarda le puntate, i telespettatori avranno un doppio appuntamento settimanale come in Spagna. Il direttore della rivista 'Chi' ha dichiarato che in questi giorni lui ed il suo staff stanno lavorando sodo attraverso il collegamento da remoto, per mettere su la nuova edizione del reality-show.

Infine Alfonso Signorini ha fornito un'anticipazione 'velata' sul probabilie cast: "Ci sono già alcuni concorrenti confermati", ma ovviamente non ha fatto alcun nome.

Serena Enardu si candida per rientrare nella casa più spiata d'Italia

Nei giorni scorsi Serena Enardu non appena è venuta a conoscenza di una nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini. La fidanzata di Pacifico Settembre in una diretta Instagram ha affermato: "Io vorrei propormi perché ho voglia di farmi conoscere". La 43enne sarda è convinta che il pubblico non l'abbia conosciuta realmente. Serena infatti, era entrata nella casa di Cinecittà per ricucire il rapporto con Pago entrato in crisi dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island.