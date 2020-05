Gli spoiler della nota soap opera Beautiful riservano molte novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 maggio su Canale 5, Quinn Fuller (interpretata dall'attrice Rena Sofer) non sarà affatto dispiaciuta per la pausa di riflessione tra suo figlio Wyatt e Sally, bensì ne sarà felice, così lo dirà al giovane.

Nel frattempo Zoe temerà che Florence possa rivelare il loro segreto, ora che lavora alla Forrester Creations, così ricorderà alla ragazza di mantenere il loro patto. In seguito tra Florence e Wyatt scoppierà la passione all'improvviso.

Spoiler Beautiful: Zoe turbata

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 18 al 22 maggio, Quinn confesserà senza farsi problemi a Wyatt che in realtà è felice per la sua pausa di riflessione presa con Sally. Quest'ultima, intanto, si recherà da Thomas e gli racconterà della brutta discussione avuta con Wyatt, ma l'uomo avrà un'opinione diversa da lei. Sally, infatti, penserà di aver agito per il meglio, andando via dall'abitazione del suo fidanzato per concedersi una pausa, ma Thomas non la penserà esattamente così.

Intanto, Zoe sarà parecchio turbata da quando Florence lavora alla Forrester Creations e non perderà occasione di ricordare alla giovane il loro patto. Zoe sarà assai dispiaciuta per la situazione di Hope, ma nello stesso tempo penserà che sia meglio che la bambina rimanga con Steffy, pertanto Flo non dovrà mai rivelare la verità a Hope.

Sally affronta Quinn

Sally dopo aver parlato Thomas, prenderà finalmente la decisione di affrontare Quinn, poiché la donna ha sempre interferito molto tra lei e Wyatt. Durante l'incontro Sally dirà a Quinn di amare ancora suo figlio e che farà di tutto per non perderlo. Frattanto Wyatt si recherà da Florence per farsi consolare e improvvisamente tra i due scoppierà la passione.

Successivamente Liam deciderà di affrontare Thomas e lo accuserà duramente di aver influenzato sua moglie Hope mentre lui era a Parigi, al fine di farli lasciare. Liam, però, non accetterà di perdere Hope e farà di tutto per sistemare la situazione con la donna il prima possibile.

Gli episodi di Beautiful in streaming

In attesa che vengano trasmessi i nuovi episodi di Beautiful è possibile rivedere alcune delle puntate in streaming online, grazie al sito MediasetPlay.it. L'iscrizione all'apposita piattaforma è completamente gratuita: su di essa oltre alle puntate della nota serie americana, si possono trovare anche altri contenuti particolari, come gli 'extra' relativi alle trame di Beautiful.