Recentemente l'attore Giancarlo Commare ha rilasciato un'intervista a TV Serial. L'interprete di Rocco Amato ha parlato di cosa ha appreso in queste settimane di lockdown e di quanto ha apprezzato di più delle ultime puntate andate in onda del "Paradiso delle signore".

In seguito, l'attore ha anche spiegato come vorrebbe che evolvesse il personaggio di Rocco Amato nella fiction, confessando che gli piacerebbe vederlo diventare un grande cantante e viaggiare in tutto il mondo insieme a sua cugina Tina.

Cosa ha appreso Gianmarco dal lockdown

Gianmarco Commare nel corso dell'intervista ha fatto un po' il punto della situazione emersa da tutti questi giorni di lockdown.

Il protagonista ha detto che in questo periodo ha apprezzato molto il valore delle piccole cose: per essere felici non abbiamo bisogno di chissà cosa.

Poi Commare ha spiegato di avere in ballo tanti nuovi progetti, sia professionali sia personali, che non vede l'ora di portare a compimento. Tutto quello che aveva incominciato ha solo subito una piccola battuta d'arresto in questi mesi, ma presto si ripartirà più forti di prima.

Commare sull'avvicinamento tra Agnese e Armando

In merito al Paradiso delle signore poi, l'attore ha confessato di aver molto apprezzato le ultime puntate andate in onda. Nel caso specifico, ha detto: "Trovo molto interessante l'avvicinamento tra il personaggio di Armando e di Agnese, sono molto teneri".

Si tratta di due personaggi che hanno sofferto parecchio nel corso della loro vita, pertanto, il riavvicinamento avvenuto nelle ultime puntate messe in onda è stato davvero molto toccante.

Insomma, anche se il personaggio di Rocco nella serie non è affatto propenso a questa unione, il suo alter ego Gianmarco l'apprezza tanto.

Cosa farebbe fare a Rocco nel Paradiso delle signore

In seguito, l'attore ha spiegato come farebbe evolvere il personaggio di Rocco Amato se avesse carta bianca, ammettendo che gli piacerebbe moltissimo se diventasse un cantante famoso.

Nella sua testa ha immaginato di vedere Rocco lasciarsi andare e canticchiare dei brani quando, improvvisamente, un impresario si trova per caso ad ascoltarlo e decide di portarlo con sé in giro in tournee.

Nello specifico Gianmarco ha detto: "Potrebbe iniziare una collaborazione con Tina e potrebbero viaggiare per tutto il mondo, diventando entrambi dei cantanti".

Infine, l'attore ha tranquillizzato i suoi fan dicendo che il Paradiso ripartirà molto presto.