Giovedì 28 maggio andrà in onda su Rai 1 la sesta ed ultima puntata di 'Vivi e lascia Vivere', la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero, Antonio Gerardi in quelli del marito Renato e Massimo Ghini che interpreta l'amico Toni. La nota attrice italiana nella parte di una donna molto coraggiosa, alla 'Filumena Marturano', come infatti avevano dichiarato i promotori della fiction quando venne annunciata. Sono protagonisti anche Silvia Mazzieri, Giampiero De Concilio e Carlotta Antonelli nelle parti dei tre figli della Ruggero. Nel corso della puntata precedente della scorsa settimana abbiamo visto che Giovanni è stato investito da un'automobile mentre camminava per strada e nel nuovo appartamento scopriremo se questo ragazzo riuscirà a cavarsela nel migliore dei modi.

Anticipazioni della puntata conclusiva

All'inizio della sesta ed ultima puntata di 'Vivi e lascia Vivere' ritroveremo i familiari di Giovanni in apprensione per lo suo stato di salute in cui si trova dopo l'incidente che gli è capitato: il giovane infatti si troverà ricoverato all'interno di un letto di un ospedale. Anche Toni, nonostante che l'uomo sia ancora ricercato per un omicidio, si precipiterà per assisterlo e accertarsi che il giovane non sia in effettivo pericolo di vita. L'ospedale sarà quindi un luogo di incontro tra alcuni dei personaggi della fiction e proprio in questa circostanza potrebbero esserci nuove e inaspettate sorprese.

Nel corso della puntata conclusiva, vedremo che Laura sarà minacciata e ricattata da una persona dall'identità ancora misteriosa che si approfitterà del fatto che conosce i segreti che la stessa Ruggero non aveva ancora svelato a nessuno dei suoi familiari.

Renato invece prenderà la decisione che per il bene della famiglia è necessario allontanarsi nuovamente dalla città. L'uomo, come si è già visto in precedenza, aveva formato una nuova famiglia a Tenerife, con la sua nuova compagna dalla quale peraltro aveva avuto anche un altro figlio.

Puntata dopo puntata, continua il successo della fiction

Anche la penultima puntata di Vivi e lascia Vivere, trasmessa giovedì 21 maggio, ha avuto un grandissimo seguito poiché nel corso di questa serata la Serie TV ha conquistato ben 6.249.000 telespettatori ed il 25.6 % di share, riuscendo così a superare di misura tutta la concorrenza.

Basti infatti considerare che il secondo programma più seguito del prime time è stato il film su Canale 5 che ha intrattenuto soltanto 1.946.000 telespettatori e l'8.1% di share. Questa fiction, considerando il successo che ha ottenuto, potrebbe avere anche un seguito ma in merito non ci sono ancora delle conferme ufficiali.