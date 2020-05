Da un anno è ritornata la passione tra una delle coppie più famose in Italia, quella composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si erano sposati nel 2013 e dal loro matrimonio era nato Santiago, tuttavia la relazione si era interrotta e solamente nel 2019 i due erano tornati insieme. Tuttavia, oggi sembra però che una nuova crisi abbia colpito la giovane coppia e a confermarlo sarebbe non solo la lontananza che vede Stefano a Napoli e Belen a Milano, ma anche l'assenza della fede nuziale al dito della showgirl.

La presunta crisi tra la Rodriguez e De Martino

Da circa due settimane Stefano De Martino si trova a Napoli per le riprese del programma Made In Sud, dove ritorna ogni fine settimana a Milano per rivedere suo figlio Santiago.

Belen è invece rimasta a Milano, insieme alla sua famiglia, regalandosi anche una cena insieme a suo fratello Jeremias. I follower più interessati alla coppia hanno notato in questi giorni di lontananza dei due coniugi, che nelle ultime foto postate dalla showgirl argentina mancava la fede al dito, possibile simbolo che ci sia nuovamente aria di crisi tra entrambi. A confermare ancora i timori dei fan, è una foto di Belen e Mattia Ferrari, amico intimo della ragazza, il quale le regala dei fiori e lei lo ringrazia per essere sempre vicino a lei. Inoltre, sui social entrambi sembrano molto uniti e postano foto dove si scambiano abbracci e baci, ma la donna ci tiene a precisare che è solo un caro amico.

Nonostante ciò, Belen e Stefano non hanno ancora parlato e continuano entrambi a mantenere il silenzio.

Belen e Iannone nello stesso ristorante

Nel settimanale Chi, in uscita oggi mercoledì 27 maggio, Signorini sgancia uno scoop clamoroso. Durante la cena che la Rodriguez si è concessa insieme a suo fratello Jeremias, verso mezzanotte, nello stesso ristorante è entrato il pilota di MotoGp Andrea Iannnone, reduce dalla separazione da Giulia De Lellis.

Iannone è entrato nascosto nel ristorante ed era in compagnia di un amico, non facendosi, a detta del settimanale Chi troppi problemi a rivedere la sua ex ragazza all'interno dello stesso ristorante. Belen e Iannone hanno avuto una relazione, ma la Rodriguez l'ha poi lasciato proprio per ritornare insieme al padre di suo figlio ed ex marito, Stefano De Martino.

I due hanno poi lasciato il ristorante in orari differenti, e certamente non è da escludere che la reazione naturale di Iannone sia dovuta anche alla presenza del fratello di Belen, i quali sono entrambi molto legati e in ottimi rapporti anche dopo la fine della relazione con la sorella. È giusto tenere infatti in considerazione che la Rodriguez e Iannone hanno iniziato ad uscire insieme perché erano amici di famiglia e che Jeremias, fratello di Belen, coltiva una passione per le moto.