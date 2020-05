Marta Richeldi, alias Silvia Cattaneo nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a TV Serial in cui ha parlato molto del suo personaggio e di come le piacerebbe che evolvesse nella prossima stagione. L'attrice, inoltre, si è anche soffermata molto sul periodo di quarantena vissuto, confessando di non vedere l'ora di tornare sul set.

Tutte queste settimane le sono servite per comprendere che ciascuno di noi ha molta meno padronanza e controllo della vita e delle situazioni che accadono. In merito a Silvia, poi, ha detto che le piacerebbe vederla cambiare completamente rotta e magari conoscere qualcuno di interessante.

Come Marta Richeldi vorrebbe vedere il personaggio di Silvia

Nel corso dell'intervista, Marta Richeldi ha svelato che se avesse carta bianca vorrebbe stravolgere completamente il personaggio di Silvia. In tutto questo anno, infatti, la Cattaneo ha attraversato un periodo decisamente difficile e pieno di avvenimenti pesanti. Proprio per tale ragione, vorrebbe che nella prossima stagione ci fosse molta più leggerezza per lei. Nel caso specifico, l'attrice ha detto: "Se proprio questo matrimonio ha da finire, morto un Papa se ne fa un altro". In seguito ha aggiunto anche: "Silvia potrebbe cercarsi un nuovo lavoro fuori e magari conoscere qualcuno di interessante per le vie di Milano". Insomma, la donna vorrebbe far cambiare completamente rotta al suo personaggio.

Ciò che ha apprezzato del Paradiso delle signore

La Richeldi, poi, ha anche spiegato quali sono le cose che ha apprezzato delle ultime puntate della soap. Nel caso specifico, ha detto di aver gradito molto il modo in cui alcuni protagonisti sono venuti fuori e sono usciti dai ranghi. Il suo riferimento è andato soprattutto a Salvatore che, per gelosia, è diventato addirittura violento.

Queste forti manifestazioni di personalità piacciono moltissimo all'artista. In seguito, poi, ha svelato di sentire moltissimo la mancanza del suo lavoro e dei suoi colleghi. Non vede l'ora che il Paradiso riparta e quando questo accadrà lei sarà sicuramente in prima fila.

Il messaggio per i telespettatori affezionati

In merito al periodo vissuto, invece, l'attrice ha detto di aver tratto anche delle cose positive. Nel caso specifico, ha imparato ad essere un po' più paziente e a razionalizzare un concetto di grande importanza. A suo avviso, infatti, gli esseri umani hanno molto meno controllo di ciò che ci circonda rispetto a quanto si possa essere spinti a credere. Infine, Marta ha voluto mandare un messaggio ai fan per ringraziarli di tutto l'affetto e il supporto mostrati in queste settimane di quarantena.